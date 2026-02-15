Jaipur, la ciudad rosa: qué ver en el Palacio de los Vientos y el Jantar Mantar

“Es buen momento para ir a la India, porque están en plena temporada seca… febrero y marzo están muy bien porque el clima, sobre todo en el norte, es fresco y seco, estupendo para las fotos, y para las visitas a los monumentos”. Frente a las temperaturas que superan los cuarenta grados en otras épocas, ahora “sí se puede ir, es ideal sobre todo para ir al norte, donde está la ciudad de Jaipur”. Una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad en 2019 que es apropiada para un primer viaje: “Es un viaje lleno de interés… tiene una profundidad cultural inmensa”.

Hawa Mahal o Palacio de los Vientos, Jaipur | Pexels

El Palacio de los Vientos, icono de la India

Uno de los grandes emblemas de la ciudad es el Palacio de los Vientos (Hawa Mahal), “casi un cartel de la India, ese palacio que es una constelación de ventanas cubiertas de celosías”. Construido en arenisca rosa, cuenta con casi mil ventanas distribuidas en cinco plantas y ha sido comparado con la corona de Shiva o la cola de un pavo real.

Jaipur es conocida como la ciudad rosa desde que en 1876 el marajá Ram Singh ordenó pintar de ese color el casco antiguo para recibir al príncipe de Gales, futuro Eduardo VII. El rosa era el color de la hospitalidad y desde entonces se mantiene como tradición.

Una ciudad planificada en el siglo XVIII

Fundada en 1727 por Sawai Jai Singh II, Jaipur es una ciudad fortificada levantada en un llano, algo poco común en Rajastán. Diseñada con calles perpendiculares y manzanas rectangulares, mantiene grandes plazas públicas llamadas chaupars y una intensa vida comercial, con tiendas, almacenes y transporte diverso, desde carros tirados por camellos hasta rickshaws y motorickshaws.

Jaipur | Pixabay

Jantar Mantar, ciencia astronómica en piedra

Uno de los grandes atractivos es el Jantar Mantar, un observatorio astronómico monumental. “El conjunto de esculturas arquitectónicas se conoce como Jantar Mantar, que significa ‘Instrumentos para medir la armonía de los cielos’”. Cuenta con diecinueve instrumentos destinados a medir la hora local, la altitud y el azimut de las estrellas, elaborar tablas astronómicas y predecir eclipses. Destaca el Vrihat Samrat Yantra, un reloj de sol de 27 metros de altura cuya sombra se desplaza cuatro metros por hora y permite medir el tiempo con precisión de intervalos de dos segundos. “Eran instrumentos de ciencia y es precioso de ver”. El Jantar Mantar de Jaipur es uno de los cinco observatorios astronómicos que mandó construir el marajá, junto a los de Nueva Delhi, Ujjain y Varanasi.

Detalle del gigantesco reloj de sol Vrihat Samrat Yantra | Pexels

