Guía de Ribadeo y A Mariña: playas, patrimonio, pueblos marineros y rutas junto al mar

Si algo tiene claro Enrique Domínguez Uceta es que Ribadeo destaca por su entorno natural: “Ribadeo merece un viaje y no solo por la belleza del casco urbano, yo destacaría por encima de todo la belleza del lugar”. Así, Uceta describe la ría como un espacio de aguas tranquilas, rodeado de montes y colinas, donde “la sensación de calma y de belleza tranquila resultan espectaculares”. También subraya el contraste entre el interior protegido de la ría y la costa abierta al Cantábrico, marcada por el oleaje, las rocas erosionadas y el horizonte marítimo.

Faro de Illa Pancha, Ribadeo | Unsplash

El patrimonio histórico de Ribadeo

El casco antiguo ocupa un lugar destacado entre los atractivos de la localidad. Domínguez Uceta señala la presencia de la Torre de los Moreno, restos de las antiguas murallas, el convento de Santa Clara del siglo XIII, la capilla de A Atalaia del siglo XII y las casonas nobles e indianas que recuerdan la importancia histórica del puerto. “Yo destacaría el Ribadeo Vello, con sus casonas nobles de los siglos XVII, XVIII y XIX”, señala Uceta.

El Camino de Santiago, una experiencia en A Mariña lucense | Pixabay

La ría, el puerto y el legado de los indianos

La ría sigue siendo uno de los elementos centrales de la identidad local. El puerto deportivo, situado junto al barrio de Porcillán, conserva la relación histórica de Ribadeo con la navegación. Recuerda Enrique la llegada de los indianos y asegura que “el paisaje de Ribadeo no tenía nada que envidiar a los puertos americanos de La Habana o del Río de la Plata”. Entre las propuestas para conocer el entorno mencionó el mercado municipal, el mercado dominical, el puente dos Santos y el recorrido a pie hasta la isla Pancha y su faro.

Praia das Catedrais, Ribadeo | Pexels

Rinlo y la Praia das Catedrais

A pocos kilómetros de Ribadeo se encuentra Rinlo, descrito como “una pequeña joya incrustada en la costa alta y escarpada de esta zona”. El antiguo puerto pesquero conserva una cetárea centenaria y un entorno vinculado tanto al mar como a la actividad agrícola. Desde allí se accede a la Praia das Catedrais, uno de los espacios más conocidos del litoral lucense.

Lonja Burela | oclugo

De Foz a Viveiro, recorriendo A Mariña de Lugo

El recorrido por A Mariña permite llegar a localidades como Foz, situada junto a la desembocadura del río Masma y vinculada históricamente a la actividad marítima. En sus proximidades se encuentra la basílica de San Martín de Mondoñedo, antigua sede episcopal. Más al interior aparece Mondoñedo, ciudad asociada a la figura de Álvaro Cunqueiro y presidida por su catedral. El itinerario continúa por Sargadelos, donde se conserva el legado de la histórica fábrica siderúrgica y cerámica, y por Burela, puerto pesquero dedicado a la pesca del bonito y la merluza. La ruta concluye en Viveiro, definida por Domínguez Uceta como “otra joya urbana”, reconocida por su patrimonio histórico, su ría y su entorno costero.

Escucha el audio completo de este reportaje de Enrique Domínguez Uceta en Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00 horas, presentado por Carles Lamelo.