Extremadura, un tesoro natural para el senderismo, la observación de aves y el turismo rural

Desde las llanuras de Badajoz hasta las sierras del norte de Cáceres, Extremadura ofrece valles fértiles como el del Jerte y La Vera, comarcas montañosas como Sierra de Gata y Las Hurdes, o espacios tan singulares como el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara. Enrique Domínguez Uceta recuerda que el 75 % de las especies que están en peligro de extinción en nuestro país encuentran su refugio más seguro en Extremadura.

Geoparque Villuercas-Ibores-Jara | Geoparque Villuercas-Ibores-Jara

La dehesa, símbolo de sostenibilidad

Uno de los paisajes más representativos es la dehesa, “un paisaje único en Europa, formado por extensiones de encinas, alcornoques y pastizales”, recuerda Uceta, resultado de siglos de convivencia entre el hombre y la naturaleza. A esto se suman bosques de robles, olivares en Tierra de Barros, viñedos con denominación de origen y los cultivos del valle del Guadiana.

Dehesa extremeña | Onda Cero

Rutas, fauna y parques naturales

Entre los espacios naturales destacados están la Sierra de Gata, Las Hurdes, el valle del Ambroz, La Vera y sobre todo el Parque Nacional de Monfragüe, que Domínguez Uceta define como “un santuario para la biodiversidad y el avistamiento de aves”. En él, “sus escarpes y bosques de ribera ofrecen un paisaje espectacular y actividades para toda la familia”. También son recomendables el Parque Natural de Cornalvo, el Tajo Internacional, la Sierra de San Pedro o los embalses de la Siberia extremeña.

El Parque Nacional de Monfragüe vive un otoño más la berrea que indica la época de celo de los ciervos | OCR

Extremadura es playas interiores y vida ganadera

Aunque sin costa marítima, Extremadura ofrece “verdaderos mares interiores” como los embalses de Orellana o Alqueva, con bandera azul y zonas de baño. “Los ríos de Extremadura ofrecen actividades como piragüismo, rutas a pie o en bicicleta y pesca deportiva”, añade Domínguez Uceta. Y no falta la vida ganadera: “el cerdo ibérico es el rey de la dehesa”, pero también se pueden ver ovejas merinas, vacas retintas y cabras veratas. Una forma natural de mantener el paisaje y ofrecer productos locales con sabor auténtico.

Vacas retintas paciendo en Extremadura | Pixabay

Puedes escuchar el audio completo de este reportaje de Enrique Domínguez Uceta para Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo.