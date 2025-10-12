ECOTURISMO

Extremadura, un tesoro natural para el senderismo, la observación de aves y el turismo rural

La comunidad de Extremadura se presenta como un paraíso para el senderismo y para el turismo rural. Enrique Domínguez Uceta repasa la riqueza paisajística y faunística de esta región de grandes contrastes geográficos en el interior de la Península.

ondacero.es

Madrid |

Desde las llanuras de Badajoz hasta las sierras del norte de Cáceres, Extremadura ofrece valles fértiles como el del Jerte y La Vera, comarcas montañosas como Sierra de Gata y Las Hurdes, o espacios tan singulares como el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara. Enrique Domínguez Uceta recuerda que el 75 % de las especies que están en peligro de extinción en nuestro país encuentran su refugio más seguro en Extremadura.

Geoparque Villuercas-Ibores-Jara
Geoparque Villuercas-Ibores-Jara

La dehesa, símbolo de sostenibilidad

Uno de los paisajes más representativos es la dehesa, “un paisaje único en Europa, formado por extensiones de encinas, alcornoques y pastizales”, recuerda Uceta, resultado de siglos de convivencia entre el hombre y la naturaleza. A esto se suman bosques de robles, olivares en Tierra de Barros, viñedos con denominación de origen y los cultivos del valle del Guadiana.

Dehesa extremeña
Dehesa extremeña

Rutas, fauna y parques naturales

Entre los espacios naturales destacados están la Sierra de Gata, Las Hurdes, el valle del Ambroz, La Vera y sobre todo el Parque Nacional de Monfragüe, que Domínguez Uceta define como “un santuario para la biodiversidad y el avistamiento de aves”. En él, “sus escarpes y bosques de ribera ofrecen un paisaje espectacular y actividades para toda la familia”. También son recomendables el Parque Natural de Cornalvo, el Tajo Internacional, la Sierra de San Pedro o los embalses de la Siberia extremeña.

El Parque Nacional de Monfragüe vive un otoño más la berrea que indica la época de celo de los ciervos
El Parque Nacional de Monfragüe vive un otoño más la berrea que indica la época de celo de los ciervos

Extremadura es playas interiores y vida ganadera

Aunque sin costa marítima, Extremadura ofrece “verdaderos mares interiores” como los embalses de Orellana o Alqueva, con bandera azul y zonas de baño. “Los ríos de Extremadura ofrecen actividades como piragüismo, rutas a pie o en bicicleta y pesca deportiva”, añade Domínguez Uceta. Y no falta la vida ganadera: “el cerdo ibérico es el rey de la dehesa”, pero también se pueden ver ovejas merinas, vacas retintas y cabras veratas. Una forma natural de mantener el paisaje y ofrecer productos locales con sabor auténtico.

Vacas retintas paciendo en Extremadura
Vacas retintas paciendo en Extremadura

Puedes escuchar el audio completo de este reportaje de Enrique Domínguez Uceta para Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo.

