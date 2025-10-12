Extremadura, un tesoro natural para el senderismo, la observación de aves y el turismo rural

Desde las llanuras de Badajoz hasta las sierras del norte de Cáceres, Extremadura ofrece valles fértiles como el del Jerte y La Vera, comarcas montañosas como Sierra de Gata y Las Hurdes, o espacios tan singulares como el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara. Enrique Domínguez Uceta recuerda que el 75 % de las especies que están en peligro de extinción en nuestro país encuentran su refugio más seguro en Extremadura.
La dehesa, símbolo de sostenibilidad
Uno de los paisajes más representativos es la dehesa, “un paisaje único en Europa, formado por extensiones de encinas, alcornoques y pastizales”, recuerda Uceta, resultado de siglos de convivencia entre el hombre y la naturaleza. A esto se suman bosques de robles, olivares en Tierra de Barros, viñedos con denominación de origen y los cultivos del valle del Guadiana.
Rutas, fauna y parques naturales
Entre los espacios naturales destacados están la Sierra de Gata, Las Hurdes, el valle del Ambroz, La Vera y sobre todo el Parque Nacional de Monfragüe, que Domínguez Uceta define como “un santuario para la biodiversidad y el avistamiento de aves”. En él, “sus escarpes y bosques de ribera ofrecen un paisaje espectacular y actividades para toda la familia”. También son recomendables el Parque Natural de Cornalvo, el Tajo Internacional, la Sierra de San Pedro o los embalses de la Siberia extremeña.
Extremadura es playas interiores y vida ganadera
Aunque sin costa marítima, Extremadura ofrece “verdaderos mares interiores” como los embalses de Orellana o Alqueva, con bandera azul y zonas de baño. “Los ríos de Extremadura ofrecen actividades como piragüismo, rutas a pie o en bicicleta y pesca deportiva”, añade Domínguez Uceta. Y no falta la vida ganadera: “el cerdo ibérico es el rey de la dehesa”, pero también se pueden ver ovejas merinas, vacas retintas y cabras veratas. Una forma natural de mantener el paisaje y ofrecer productos locales con sabor auténtico.
Puedes escuchar el audio completo de este reportaje de Enrique Domínguez Uceta para Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo.