España y el turismo: medio siglo de transformaciones

A partir de 1982, con la consolidación de la democracia, España inició una modernización sin precedentes. Carreteras, trenes y aeropuertos pasaron a ser elementos estratégicos para conectar territorios y facilitar los desplazamientos. Domínguez Uceta recuerda cómo viajar por carretera era lento y peligroso, con vías de doble sentido, sin arcenes y atravesando pueblos. El Plan General de Carreteras de 1984 marcó un punto de inflexión: en pocas décadas, la red de autovías y autopistas superó los 9.000 kilómetros, situando a España entre los países europeos con mayor densidad de vías de alta capacidad.

Infraestructuras AVE | Pexels - Postiglioni - 421129

Alta Velocidad y nuevos hábitos turísticos

El desarrollo ferroviario fue igualmente decisivo. La llegada del AVE en 1992 cambió la forma de viajar por España, primero entre Madrid y Sevilla y posteriormente hacia Barcelona, Galicia o Valencia. Hoy, con casi 4.000 kilómetros de líneas de Alta Velocidad, España cuenta con la mayor red de Europa. Estos trenes se han convertido en una opción habitual para viajeros internacionales que recorren el país más allá de los destinos de sol y playa, impulsando un turismo urbano y cultural.

Aeropuerto de Barajas | Pexels - Rickyrecap - 1597981

Aeropuertos y arquitectura como atractivo turístico

Los aeropuertos también dejaron atrás su imagen obsoleta. Grandes proyectos arquitectónicos como la Terminal 4 de Barajas, el aeropuerto de Bilbao o el de Sevilla se han convertido en símbolos del nuevo país. Estas infraestructuras, además de funcionales, aportan valor estético y refuerzan la experiencia del viajero desde su llegada.

Infraestructuras españolas | Pexels - Imagevain - 3433104

Ingeniería, ciudades y turismo cultural

Puentes, viaductos y obras singulares forman parte del paisaje cotidiano de quienes viajan por España: desde el puente de Rande en Vigo hasta el de la Constitución de 1812 en Cádiz. A ello se suma la profunda rehabilitación de los centros históricos, que ha devuelto vida y atractivo a ciudades como Madrid, Bilbao o Valencia. Esta recuperación urbana ha sido esencial para el auge del turismo cultural, hoy cada vez más relevante dentro de la principal industria del país.

Puedes escuchar el audio del programa Gente viajera, el espacio de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h presentado por Carles Lamelo, en este reportaje elaborado por Enrique Domínguez Uceta.