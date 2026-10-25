Descubre Pontevedra: monumentos históricos, plazas y paseos junto a la ría

Según la tradición, la nao Santa María, del primer viaje de Colón a América, pudo construirse en los astilleros de la ría con el nombre de La Gallega, por encargo del Gremio de Mareantes. Con el tiempo, los sedimentos desplazaron la actividad comercial e industrial hacia Marín, aunque la ría sigue presente en la luz, la brisa y el carácter marinero de la ciudad, subraya Uceta.

Pontevedra | Pexels

Los monumentos históricos de Pontevedra

La Basílica de Santa María la Mayor, del siglo XVI, es uno de los grandes símbolos de aquella época dorada. Financiada por el Gremio de Mareantes, destaca por su fachada de gótico isabelino, con bajorrelieves de escenas náuticas, santos protectores de los marineros y motivos gremiales. También sobresale la Iglesia de la Virgen de la Peregrina, del siglo XVIII, con su original planta en forma de concha de vieira, vinculada al Camino de Santiago. El Puente de O Burgo, de origen romano y reconstruido en la Edad Media, completa este recorrido por el patrimonio histórico.

Iglesia de la Virgen de la Peregrina | Pexels

El Museo de Pontevedra, distribuido en seis sedes, reúne desde orfebrería prehistórica y pintura gallega y española hasta maquetas de barcos, instrumentos de navegación, cartas náuticas y piezas de arqueología submarina.

Pontevedra cuenta con espacios verdes que invitan a la calma | Pexels

Un casco histórico peatonal para recorrer sin prisas

La peatonalización del centro histórico permite descubrir Pontevedra caminando entre calles empedradas y plazas de gran valor artístico. Enrique Domínguez Uceta destaca que "es una ciudad hecha a la escala del ser humano, extraordinariamente acogedora y serena". Entre los espacios más representativos figuran la Praza da Leña, rodeada de pazos barrocos; la Praza da Pedreira, presidida por el Pazo de Mugartegui; y la Praza da Ferrería, junto a la Plaza de la Estrella y los jardines de Casto Sampedro, donde se encuentra la Fonte da Ferrería, del siglo XVI.

Ponte do Burgo, Pontevedra | Unsplash

La Senda del Lérez y las visitas cerca de Pontevedra

El paseo puede continuar por la Senda del Lérez, entre bosques de ribera y puentes como el histórico O Burgo y el moderno Puente de los Tirantes. Desde allí, el paseo marítimo permite avanzar junto a la ría hacia Marín, contemplar las bateas de mejillón y terminar en el Mercado de Abastos, donde llegan los productos frescos de la ría. En los alrededores destacan el Monasterio de San Xoán de Poio, el Castillo de Soutomaior, el mirador de Cotorredondo y Combarro, conocido por sus hórreos junto al mar.

El audio completo de este paseo por Pontevedra de Enrique Domínguez Uceta puede escucharse en Onda viajera, el programa de viajes de Onda Cero, que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo.