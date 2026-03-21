Atacama menos turístico: guía desde Iquique hasta Isluga

Iquique es historia del salitre. Es una ciudad a la que se accede fácilmente en avión desde Santiago. En pocas horas, el viajero se sitúa en un entorno completamente distinto. Se trata de una ciudad nacida en el siglo XIX vinculada a la explotación del salitre, utilizado durante décadas como fertilizante natural "en muchos países del mundo”, según explica Ángel Martínez Bermejo. Este auge económico dejó huella en su arquitectura singular, con edificios de estilo georgiano inglés adaptado al clima local. La calle Baquedano conserva buena parte de este legado histórico. En la actualidad, esta herencia convive con actividades turísticas como el surf, el parapente o las visitas a la zona franca y al casino.

Iquique | Unsplash

Oficinas salitreras: Humberstone y Santa Lucía

A menos de una hora de Iquique se encuentran dos enclaves clave de la historia industrial: Humberstone y Santa Lucía. “Son tan importantes que la Unesco los ha incluido en la lista del Patrimonio Mundial”. En Santa Lucía se conserva principalmente la planta industrial, mientras que en Humberstone permanece el antiguo núcleo urbano, con espacios como el teatro o la plaza. El lugar ofrece una imagen singular de la vida en el desierto, con edificaciones que recuerdan el pasado salitrero en un entorno árido.

Iquique | Pexels

Geoglifos, oasis y tradiciones en el desierto

El entorno de Iquique alberga también numerosos geoglifos, figuras de gran tamaño trazadas en las laderas. Entre ellos destaca el Gigante de Atacama, de 86 metros, así como el conjunto de Pintados, con cientos de representaciones. Otro punto relevante es Pica, un oasis donde “surge el agua con tanta abundancia que se forman piscinas donde es posible bañarse”. Este enclave combina huertos, arquitectura tradicional y una temprana producción de vino en pleno desierto. Asimismo, La Tirana es conocida por acoger una de las celebraciones tradicionales más importantes del país.

Parque nacional de Isluga: paisajes de gran altitud

A unos 250 kilómetros de Iquique se encuentra el Parque Nacional de Isluga, en una zona cercana a Bolivia. Se caracteriza por planicies a gran altitud, volcanes y lagunas. Asegura Martínez Bermejo: “es otro mundo, planicies a cuatro mil metros de altitud rodeadas de colinas sagradas”, y lo define como “uno de los paisajes más fabulosos que he conocido”.

Puedes escuchar el audio completo de este reportaje de Ángel Martínez Bermejo en Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo.