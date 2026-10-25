Larry, el gato que ha sobrevivido a siete primeros ministros británicos, vuelve a escribir a Iván Cortés

LEER MÁS Walter, la lechuza que ha formado una familia en un ático de Manhattan

Hay inquilinos que pasan por una casa y otros que terminan convirtiéndose en sus auténticos dueños. En el número 10 de Downing Street, la residencia oficial del primer ministro británico, ese papel parece corresponderle a Larry, el gato más famoso de la política del Reino Unido.

En una nueva entrega de Las cartas de Iván Cortés, dentro del programa Como el Perro y el Gato de Onda Cero, Larry vuelve a ponerse en contacto con nuestro colaborador para contarle cómo transcurre su vida entre cambios de Gobierno, disputas territoriales y achaques propios de la edad.

Tres cartas, siete primeros ministros y un mismo gato

Esta es la tercera vez que Larry escribe a Iván Cortés. La primera fue en 2017, cuando Theresa May ocupaba Downing Street y el Brexit dominaba la actualidad británica. La segunda llegó en 2022, coincidiendo con la llegada de Rishi Sunak.

Ahora, en 2026, Larry tiene 19 años y presume de haber visto pasar a siete primeros ministros mientras él continúa desempeñando el mismo cargo: Chief Mouser to the Cabinet Office, es decir, jefe ratonero de la Oficina del Gabinete.

En su carta bromea con la escasa duración de algunos mandatos y deja clara su particular visión de la política: los primeros ministros pasan, pero él permanece.

De las peleas con zorros a tomar el té

Larry también recuerda una de sus aventuras más conocidas: su enfrentamiento con un zorro, del que ya habló en su anterior correspondencia con Iván.

Cuatro años después, el gato asegura que ambos han dejado atrás sus diferencias. En su particular versión de los acontecimientos, ahora incluso comparten el té, aunque acompañado de pienso sénior, porque la edad ya no perdona.

Eso no significa que Larry se haya convertido en un gato especialmente sociable. Según cuenta con su habitual mal humor, continúa llevándose mal con las palomas y con JoJo y Prince, los gatos de la familia de Keir Starmer.

Para Larry, la cuestión territorial está muy clara: Downing Street es su casa y los primeros ministros son los que están de paso.

Una operación y el regreso a sus patrullas

El motivo de su nueva aparición en las noticias ha sido una intervención quirúrgica para extirparle un quiste.

En su carta, Larry relata con humor que le han afeitado un costado, le han puesto puntos y ha regresado a Downing Street luciendo una cicatriz que parece propia de un veterano de guerra.

Pero tranquiliza a Iván y a los oyentes: asegura que se encuentra bien y que ya ha retomado sus patrullas habituales por la residencia.

El residente más estable de Downing Street

Con 19 años, Larry reflexiona sobre el paso del tiempo y sobre su larga relación epistolar con Iván Cortés.

Desde aquella primera carta de 2017 hasta esta nueva entrega de 2026, muchas cosas han cambiado en la política británica, pero hay dos que permanecen: Larry sigue viviendo en Downing Street e Iván continúa recibiendo sus historias en Como el Perro y el Gato.

Una nueva carta cargada de ironía, humor británico y la particular personalidad de un gato que se considera el verdadero dueño del número 10.