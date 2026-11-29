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Salir a buscar el desayuno y terminar perseguido por una jauría de perros, movilizando a la policía y los bomberos y cruzando un río a nado no parece el mejor plan para empezar el día. Sin embargo, eso es precisamente lo que le ocurrió a nuestro protagonista de esta semana.

Se llama Arandú, es un oso hormiguero gigante de Paraguay y ha querido contarle a Iván Cortés su particular aventura.

Un visitante inesperado a las cinco de la madrugada

Todo comenzó con unas inundaciones que obligaron a Arandú a abandonar su territorio en busca de un lugar seco. Siguiendo un rastro de hormigas, terminó en el patio de una vivienda del barrio de Itá Pytã Punta, en Asunción.

La propietaria de la vivienda, Gladys Romero, se encontró a las cinco de la madrugada con un visitante de lo más peculiar: un animal de unos dos metros de longitud, unas enormes uñas, una voluminosa cola y un hocico que nuestro protagonista compara con la trompa de una aspiradora.

El revuelo fue tal que, en cuestión de minutos, se congregaron en el lugar vecinos, policías y bomberos, mientras Arandú intentaba esconderse detrás de una maceta.

El Michael Phelps de los osos hormigueros

Cuando parecía que la situación no podía complicarse más, apareció una jauría de perros. Arandú salió corriendo barranco abajo hasta llegar al río Paraguay, donde se lanzó al agua.

El oso hormiguero consiguió cruzar a nado hasta la otra orilla, en dirección a Chaco'i, protagonizando una hazaña deportiva que él mismo describe en su carta como un «Ironman completo sin dorsal, sin entrenamiento y sin haber desayunado».

Una aventura contada por su propio protagonista

Con el particular sentido del humor de Iván Cortés, conocemos esta historia desde el punto de vista de un oso hormiguero que solo pretendía encontrar algo de comer y terminó revolucionando a medio vecindario.

Escucha la carta completa de Arandú en Como el Perro y el Gato, en Onda Cero.