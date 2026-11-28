LEER MÁS John Mammardigan, el halcón que engordó tanto comiendo gallinas que dejó de poder volar

Si la semana pasada recibíamos la carta de un halcón que había engordado tanto que no podía levantar el vuelo, esta semana nos escribe otro animal que también conoce las dificultades de estar a régimen.

Se trata de Pan Baobao, un leopardo de 19 años que vive en un zoológico de China y que ha decidido compartir con Iván Cortés una noticia relacionada con su alimentación.

Un leopardo que dice adiós al régimen

Durante un tiempo, los cuidadores de Pan Baobao habían controlado su alimentación para reducir su peso. Sin embargo, al alcanzar los 19 años, los veterinarios han decidido retirarle la dieta de adelgazamiento.

Una decisión que nuestro protagonista celebra en su carta y que le sirve de inspiración para reflexionar, con el particular sentido del humor de Iván Cortés, sobre las restricciones alimentarias y las dificultades de vivir pendiente de la báscula.

Envejecer también cambia las necesidades de los animales

La historia de Pan Baobao nos invita a reflexionar sobre cómo las necesidades nutricionales de los animales pueden cambiar a medida que envejecen.

La alimentación debe adaptarse a las circunstancias de cada individuo, teniendo en cuenta su edad, su condición corporal y su estado de salud.

En una nueva entrega de Las cartas de Iván Cortés, en Como el Perro y el Gato, conocemos la particular visión de este veterano felino sobre lo que significa dejar atrás una dieta de adelgazamiento.