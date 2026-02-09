encuesta

VOTA ¿Cree que el resultado en Extremadura y Aragón vaticina un deterioro del sanchismo en unas generales?

Participa en la encuesta de informativos.

El PP de Azcón logra una victoria agridulce en Aragón, Vox se hace más fuerte y el PSOE obtiene el peor resultado de su historia

Jorge Azcón explica por qué fue Vito Quiles al cierre de campaña del PP: "Me entrevistó como medio de comunicación"

Alsina evidencia la impotencia del PP y PSOE ante el crecimiento de Vox: "Ambos dicen querer frenarlo, pero no saben como lograrlo"

ondacero.es

Madrid |

ENCUESTA

¿Cree que el resultado en Extremadura y Aragón vaticina un deterioro del sanchismo en unas generales?

¿Cree que el resultado en Extremadura y Aragón vaticina un deterioro del sanchismo en unas generales?

  • 86%
  • 13%No

ver resultados

volver a la encuesta

¡Gracias por tu voto!

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer