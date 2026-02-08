Las impactantes imágenes de los efectos del temporal en Córdoba a vista de dron

El temporal causado por el tren de borrascas que ha azotado fuertemente a Andalucía ha provocado severas inundaciones en varias localidades de las provincias de Córdoba, Cádiz y Málaga, además de en otros puntos de la geografía andaluza. Esto ha dejado imágenes realmente impactantes, recogidas por la Policía Nacional, en las que se pueden visualizar viviendas y locales completamente anegados.

En estos momentos, el Guadalquivir ya ha comenzado a bajar su umbral a su paso por Córdoba tras rozar los seis metros al filo de la medianoche. Los datos apuntan a que a las 09:30 horas de este domingo se encontraba en los 5,6 metros de lámina de agua, muy por encima de los 2,5 metros en los que se sitúa el nivel rojo.

Este nivel se alcanzó el pasado miércoles a las 19:40 horas y desde entonces se ha mantenido en la horquilla de este umbral. Así lo ha confirmado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

Hasta ahora se han desalojado unas 1.500 personas en toda la provincia de Córdoba, la mayoría de las zonas inundables de la capital.

Otros efectos del temporal

También es crítica la situación en varias localidades de la provincia de Cádiz, como Grazalema y Ubrique, donde el agua aún corre con fuerza en algunos puntos.

La magnitud de este temporal ha sido tal que esta semana se han tenido que realizar agujeros en las paredes de las viviendas de Grazalema para impedir que se derrumben y que corriera el agua. Uno de los momentos más impactantes fue el vídeo del interior de una vivienda en el que el agua corría a borbotones de los enchufes y cualquier otro espacio, por pequeño que fuera, de las paredes y suelos.

No hay que olvidar tampoco el efecto de las borrascas en las carreteras y otras infraestructuras de transporte, como las vías ferroviarias.