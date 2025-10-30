Las polémicas declaraciones de Elisa Mouliáa: "En 7 minutos no se puede llenar tanto, la OTAN tuvo que abrir las presas"

La actriz y presentadora Elisa Mouliáa vuelve a ser noticia, y una vez más no es por un papel de ficción, tampoco por el asunto con Errejón, sino por sus peculiares teorías compartidas en el programa Zarzalejo Podcast.

Mouliáa comenzó hablando de un vídeo de 2001 en el que, según ella, el entonces primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaraba que había que exterminar a ciertos grupos.

No hay mejor excusa que un ataque para una invasión y esto ya se vio en las torres gemelas, se vio en el 11-S. Un avión en unas torres de esas características no podía derrumbarlas, o sea, tuvo que haber una bomba debajo

Con esto, la presentadora vinculó lo que considera errores oficiales o inconsistencias en los relatos históricos con intereses geopolíticos.

Sobre la dana

La conversación continuó con la reciente dana que afectó a España, y Mouliáa no dudó en cuestionar la explicación oficial de las lluvias torrenciales y las inundaciones.

Ya se ha visto que en siete minutos no puedes llenar 11 metros cúbicos, entonces es imposible. Tuvieron que abrir las presas, que se cree que las abrió la OTAN

Para ella, este tipo de fenómenos extremos forman parte de un "ataque meteorológico militar que no se ha visto nunca en la historia", sugiriendo que se combinan factores climáticos y humanos para generar un impacto máximo en la población.

La presentadora también extendió su análisis a temas sanitarios y sociales, señalando que ciertos virus en el aire podrían formar parte de un esquema de control:

Se aprovechan del cambio climático y de los virus en el aire para, pues eso, para controlar a la población

Según Mouliáa, estas estrategias forman parte de mecanismos de poder invisibles que regulan la vida cotidiana sin que la mayoría de la gente se dé cuenta.

Para contextualizar sus ideas, Mouliáa recurrió a la literatura distópica. Citó obras como 1984 de George Orwell, Rebelión en la granja y Un mundo feliz de Aldous Huxley, que, según ella, han formado parte de la educación de izquierdas en España.