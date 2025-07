El raro mensaje que Elisa Mouliáa ha publicado sobre el día que denunció a Errejón: "El universo me habló"

La actriz Elisa Mouliáa ha vuelto a situarse en el centro del debate público tras publicar un mensaje en X cargado de simbolismo, referencias numéricas y un tono casi espiritual sobre el día en que denunció al exdiputado Íñigo Errejón por presunta agresión sexual. "El universo me habló", comienza diciendo Mouliáa, que acompaña el texto con una fotografía de dos motos cuyas matrículas, asegura, tenían el mismo número: 8278.

"No entendí nada, pero lo sentí todo"

Ella cuenta que el día en que formalizó su denuncia, vio estacionadas dos motos con matrículas que compartían el mismo número, algo que le pareció una señal. "No entendí nada, pero lo sentí todo", escribe. Horas más tarde, dice haber buscado el significado de ese número y haber hallado una conexión "mística": la suma de 8+2+7+8 da 25, y 2+5 da 7, cifra que también resulta de sumar la fecha 25/10/2024. Quizás es una operación matemática de lo más rebuscada, pero para Mouliáa, tiene sentido. Porque según ella el 7 representa "el número del alma, del despertar, de los que no se callan".

"No fue coincidencia", concluye, "fue el cielo susurrando: 'No tengas miedo. Estás protegida. Esta vez, la luz camina contigo. Sigue…'".

Los usuarios de X no dan crédito

Ante este mensaje de lo más peculiar, es evidente la oleada de reacciones. Algunos de apoyo, pero también burla. Muchos usuarios han calificado la publicación de "delirio esotérico" o la han parodiado con memes sobre numerología y casualidades.

Mouliáa ha respondido a esas críticas con contundencia en un nuevo post, defendiendo la improbabilidad estadística de lo que vivió: "La probabilidad de que dos vehículos tengan el mismo número exacto (8278) con letras distintas es de 1 entre 10.000. Pero claro, justo me pasa a mí. Justo el día que denuncio. Justo dos motos juntas. Justo el número suma 7. Justo como la fecha".

"No os falta razón. Os faltan neuronas"

En un tono más desafiante, ha contestado a quienes la tachan de “lerda” por interpretar lo sucedido como una señal: "Tengo IQ 118, y todavía me gasto compasión en quienes no distinguen entre sincronicidad y casualidad de cuñado. No os falta razón. Os faltan neuronas".

Mientras tanto, continúa la instrucción judicial del caso que la enfrenta a Errejón, en el que también se han filtrado audios con testigos y se han cruzado amenazas de querellas entre ambas partes. En resumen, acusaciones penales, disputas públicas y ahora también creencias sobre el destino.