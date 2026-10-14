Última hora de la visita de los reyes a Melilla, en directo: Felipe VI y Letizia dejan Ceuta y acuden por primera vez a la ciudad autónoma
Los reyes Felipe VI y Letizia realizan su primera visita oficial a Melilla después de la jornada histórica de este martes en Ceuta, donde pasaron la noche.
Felipe VI en su discurso en la visita a Ceuta: "Quienes entraron ilegalmente en nuestro país deben regresar lo antes posible"
Cerrada ovación para los reyes y sonora pitada para Ángel Víctor Torres en el saludo desde el balcón del Ayuntamiento de Ceuta
Ignacio Cembrero explica en Onda Cero qué respuesta dará Marruecos a la visita de los reyes a Ceuta: "Tiene que producirse"
DIRECTO: Más de uno, con Rafa Latorre desde Ceuta