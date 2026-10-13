Felipe VI en su discurso en la visita a Ceuta: "Quienes entraron ilegalmente en nuestro país deben regresar lo antes posible"

El rey Felipe VI ha pronunciado un discurso ante la sociedad de Ceuta como punto y final a su visita a la ciudad autónoma. El monarca ha comentado que "quienes entraron irregularmente en nuestro país deben -como regla de principio- regresar a su lugar de origen, lo antes posible", aunque ha avisado de que mientras estén en España tienen que ser tratados con "dignidad y humanidad".

En el mismo discurso, pronunciado ante 300 ceutíes ha reiterado que Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de España: "Ceuta es España y Ceuta es Europa. Por tanto, su frontera —como la de Melilla— lo es de la Unión", ha indicado Felipe VI, que ha recalcado que "cualquier amenaza que sufra" es una amenaza para el conjunto de la UE.

En este sentido, el jefe del Estado ha pedido "unidad institucional" para aplicar soluciones "prácticas y tangibles" para que Ceuta pueda volver a la normalidad y pide a las autoridades públicas, las insituciones locales y las del Estado estén "sin fisuras, sin ambages ni medias tintas, a la altura de la ciudadanía".

Un mensaje a Marruecos

También ha mandado un mensaje al Reino de Marruecos, tras insistir en que "el Reino de España y la Unión Europea tienen voluntad de mantener una buena relación de vecindad". "Una relación de provecho y progreso para ambos lados de la frontera", ha añadido.

Así las cosas, ha apelado directamente a Marruecos porque la relación tiene que estar "sostenida siempre en la confianza y el respeto mutuos, y con el objetivo de promover la estabilidad, la paz y la seguridad regionales", y hacerlo posible "exige buena fe por ambas partes".

Apoyo y admiración hacia la sociedad ceutí

El rey ha asegurado que ha recordado todos los días a Ceuta y que la "invasión de la frontera" supuso un "shock". Aunque por este motivo se ha producido su primera visita a Ceuta por primera vez, el monarca ha desvelado que esa "larga deuda" iba a saldarse sí o sí este año.

Ha resaltado que tanto él como Letizia se han sentido emocionados y abrumados y que han ido a "verles, escucharles y darles un abrazo lleno de afecto y cariño". También ha destacado el "ejercicio cotidiano de convivencia" que llevan a cabo los ceutíes a pesar de las "dificultades" y de su "inquietud y preocupación".

Para terminar, ha querido transmitir a la sociedad ceutí un mensaje de "serenidad y confianza" a pesar de la "incertidumbre": ha garantizado que España no dejará a la ciudad autónoma "sola e indefensa" ante el reto que tienen por delante y ha vaticinado un "futuro de esperanza y prosperidad" para el enclave.