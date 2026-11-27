Tragedia en El Bierzo. El alcalde de Tombrío de Abajo (León) ha fallecido a los 35 años tras recibir un disparo en la cabeza durante una cacería de jabalíes. La Guardia Civil ha detenido a otro cazador como presunto autor de un delito de homicidio imprudente.

La Subdelegación del Gobierno en León ha informado este viernes de la detención y ha detallado que la investigación continúa abierta y a la espera de los resultados de la autopsia y del correspondiente informe médico-forense, que permitirán esclarecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

El alcalde pedáneo de Tombrío de Abajo se encontraba en una montería en una zona de monte de esta localidad del municipio de Toreno, en León. Al tratarse de una zona de difícil acceso, se avisó a los bomberos de Ponferrada, que solo pudieron certificar la muerte del joven edil.

El servicio autonómico de Emergencias 1-1-2 recibió el aviso del suceso a las 18:40 horas y movilizó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl), al equipo médico del centro de salud del municipio de Toreno y a efectivos del Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de la Agencia de Protección Civil.

El PSOE de León lamenta su muerte: "Compromiso, vocación de servicio público y el profundo arraigo a su pueblo"

El Partido Socialista de León ha lanzado un comunicado en el que lamenta la muerte de Macía Fernández, expresando su profundo pesar por el trágico fallecimiento de su compañero y trasladando "sus más sinceras condolencias a su familia, amistades y vecinos y vecinas de la localidad".

En palabras del secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ha destacado que "David era un hombre joven, lleno de ilusión y con muchos proyectos de futuro". "Era un ejemplo de quienes apuestan por quedarse en nuestros pueblos, formar allí una familia y trabajar para mantener vivo el medio rural. Nos deja demasiado pronto, con toda una vida por delante y demasiados sueños por cumplir", ha señalado Cendón.

"Hoy la familia socialista leonesa pierde a un compañero querido y comprometido con sus vecinos. Su pérdida nos llena de tristeza. Todo nuestro cariño y apoyo a su compañera, a sus hijos y a sus seres queridos en estos momentos de inmenso dolor", ha añadido.