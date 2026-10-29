Las víctimas de Adamuz aseguran que pidieron paralizar la alta velocidad antes del accidente de Urda: "Lo veníamos anunciando"

La tragedia ferroviaria de Urda ha vuelto a abrir las heridas de las víctimas del accidente de Adamuz, ocurrido el pasado mes de enero. Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, ha asegurado en 'Por fin' de Onda Cero que hace dos meses solicitaron al Gobierno la paralización de la alta velocidad ante sus dudas sobre la seguridad de la red ferroviaria española.

"Nosotros hace escasamente dos meses solicitamos del Consejo de Ministros, del propio presidente del Gobierno, la paralización inmediata de la alta velocidad y hemos pasado incluso a sugerir a los viajeros que no utilicen el tren", ha explicado durante su entrevista con Jaime Cantizano.

Samper ha recibido la noticia del nuevo accidente con una mezcla de incredulidad, dolor e indignación. Según ha contado, algunos de sus compañeros llevan toda la jornada sin poder dejar de llorar.

"Es tremendo, tremendo. Una pesadilla. Me parece que estoy soñando, que es una pesadilla y que esto no ha pasado", ha lamentado.

"Desgraciadamente hemos acertado"

El presidente de la asociación ha insistido en que las víctimas de Adamuz llevaban meses denunciando deficiencias en la seguridad ferroviaria y reclamando actuaciones a las administraciones.

"Desgraciadamente hemos acertado. Lo veníamos anunciando hace unos cuantos meses y desgraciadamente, lamentablemente, hemos acertado", ha afirmado.

Samper ha explicado que durante estos nueve meses han mantenido reuniones con el ministro de Transportes, Óscar Puente, el director de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y el presidente de Adif.

Sin embargo, considera que sus reclamaciones no han tenido una respuesta suficiente y sostiene que la situación de la red ferroviaria no ha mejorado.

"Entonces, la red ferroviaria está mal, está claro. Lo venimos denunciando hace nueve meses", ha asegurado.

Denuncia que Adif no ha facilitado documentación para una auditoría

Una de las denuncias más concretas de Samper se refiere a las dificultades que, según su testimonio, está encontrando la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria para desarrollar una auditoría sobre Adif.

Ha contado que hace aproximadamente un mes se reunieron con responsables de este organismo y que les trasladaron que no habían podido avanzar en sus actuaciones por la falta de documentación.

"Nos dicen que no han podido hacer nada porque a Adif le están haciendo una auditoría desde hace un año y Adif no le da la documentación", ha afirmado.

Samper ha anunciado que los abogados de la asociación están estudiando llevar esta situación ante los tribunales.

"Estamos estudiando en nuestro bufete de abogados denunciar esta situación en un juzgado", ha explicado.

"Tenemos tecnología suficiente para que esto no ocurra"

Samper también ha cuestionado que se plantee un posible fallo humano como explicación del accidente de Urda.

A su juicio, los sistemas de seguridad ferroviaria deberían estar preparados para intervenir automáticamente ante errores o distracciones que puedan producirse durante la circulación.

"Me quedo perplejo cuando he escuchado que parece que es un fallo humano. Esto no existen fallos humanos en la red ferroviaria. Siempre tiene que haber una tecnología, y la hay y existe, que supla posibles distracciones", ha defendido.

El expresidente de la asociación considera que el problema no es la ausencia de tecnología, sino la forma en la que se han implantado los mecanismos de seguridad. "Tenemos tecnología suficiente para que esto no ocurra", ha insistido.

"Tengo una indignación, una frustración, además, en todo lo alto. Estoy pensando en todas las pobres criaturas que están hoy en la situación que están", ha lamentado.

Su intervención ha terminado con una pregunta sobre las consecuencias de no adoptar medidas tras los accidentes: "¿Qué vamos a esperar, una tercera?".