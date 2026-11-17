Un grave error en el Hospital de Los Montalvos en Salamanca ha provocado que una mujer cuidara de un familiar que no era el uyo, mientras una familia enterraba a otro hombre que no era su pariente. Por el momento, el Defensor del Paciente ha pedido a la Fiscalía que lo investigue.

Según este organismo, todo ocurrió tras el intercambio, por error, de las pulseras identificativas de los dos hombres. En su relato a la Fiscalía, el Defensor del Paciente relata que, tras la muerte del paciente, la familia fue informada de ello para que procediera con los trámites pertinentes. Si bien, todo dio un giro cuando una mujer que acompañaba a un octogenario se dio cuenta de que no era su familiar.

La mujer que cuidaba a su familiar dio el aviso de que ese hombre no era

En ese momento, la mujer avisó al personal del hospital, que realizó varias llamadas. Es entonces cuando llamaron a los familiares que habían recibido el aviso de que su familiar había muerto, que descubrieron que en realidad estaba vivo, mientras que la mujer que avisó del error descubrió que era su familiar el que en realidad había muerto.

Para esclarecer lo sucedido, la Fiscalía ha pedido que se investigue qué ha ocurrido, si se envió la información equivocada, o si el error estuvo en las pruebas que se realizaron y se cambiaron las fichas, y pide saber cuánto tiempo se tardó en descubrir lo ocurrido. Además, ha reclamado al hospital que explique cuál es el protocolo de identificación de los pacientes que son ingresados, quién colocó las pulseras a los hombres y su historia clínica completa.

El PSOE pide la comparecencia del consejero de Sanidad

Mientras tanto, la Policía Nacional está investigando el caso, tal y como han informado a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca. Por su parte, la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León ha ordenado la apertura de una investigación "para esclarecer las circunstancias".

Por su parte, el PSOE ha registrado la petición de comparecencia del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, en la Comisión de Sanidad para que explique qué ha ocurrido y ha calificado de "error muy preocupante y que manifiesta el grave problema que afecta al colapso de las urgencias hospitalarias" en este hospital, según el portavoz socialista Fran Díaz.