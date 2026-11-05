Susana Díaz cuestiona las contradicciones de Puente antes de dimitir: "¿Con qué me quedo, con lo primero o con lo segundo?"

La dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) sigue generando reacciones. La expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha señalado en 'Por fin' de Onda Cero las contradicciones del exministro, que tras al accidente defendió su continuidad para después terminar anunciando su renuncia el pasado martes.

Díaz ha confesado que ya preveía su salida desde que Sánchez dijo lo de que era "inasumible" que España hubiera sufrido dos grandes accidentes ferroviarios en apenas nueve meses.

"En el momento en que el presidente del Gobierno dijo que era inasumible dos tragedias, que tendría consecuencias contundentes y que además se había quebrado la confianza de los españoles, ahí entendí que tarde o temprano esa dimisión se iba a producir", ha explicado.

"¿Con qué me quedo, con lo primero o con lo segundo?"

Susana Díaz ha recordado que Puente aseguró en varias ocasiones que no pensaba dimitir.

"Las primeras declaraciones eran: no voy a dimitir. Mi mayor responsabilidad es quedarme en el sitio, dar la cara y tal, y 72 horas después, dimito por responsabilidad, claro. ¿Con qué me quedo? ¿Con lo primero o con lo segundo?", se ha preguntado.

Para la expresidenta andaluza, esa sucesión de mensajes ha restado coherencia a la decisión final del exministro, aunque ha insistido en que su dimisión era algo que ya esperaba después de escuchar las primeras declaraciones de Sánchez.

Susana Díaz explica cómo habría gestionado la dimisión

La exdirigente socialista también ha planteado cómo cree que debería haberse comunicado la decisión para respetar los tiempos de la tragedia.

"Hubiera sido mucho más fácil y me hubiera generado más credibilidad en la gente que hubiera dicho: mira, ahora son tres días de luto y las víctimas son las víctimas", ha señalado.

Según ha explicado, Puente podría haber anunciado que primero ofrecería toda la información disponible sobre el accidente y que posteriormente comunicaría su decisión sobre la continuidad en el cargo.

"Pero decir con esa vehemencia que no va a dimitir, que no va a dimitir, que te vas a quedar, y después resulta que a los cuatro o cinco días te vas...", ha lamentado.

"Insisto, algo que yo me esperaba cuando vi que el presidente del Gobierno fue muy contundente", ha concluido.