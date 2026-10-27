Quién es Mao Zedong, el líder comunista detrás del meme de Mbappé que ha provocado una crisis internacional con LaLiga

Las palabras de Kylian Mbappé sobre el exdirigente chino, Mao Zedong, han provocado una crisis internacional que ha afectado de lleno a LaLiga. En declaraciones en el programa digital ‘The Bridge', el delantero francés hizo referencia a un meme que le comparaba con uno de los mandatarios más destacados en China.

Al ser preguntado por su meme favorito, Mbappé respondió entre risas haciendo alusión a su comparación con el mandatario chino. "Mbappé dictador" se ha podido leer en los últimos meses en numerosos memes con la imagen del líder asiático.

"Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino, lo utilizo mucho con mis amigos", ha declarado en la entrevista. Sin embargo, lejos de quedar en una anécdota graciosa la situación ha escalado hasta el punto de crear una crisis diplomática entre China y LaLiga.

Y es que a pesar de que se trata de una simple broma, en China el exdirigente es considerado una figura muy importante, lo que ha desencadenado una oleada de indignación y malestar sin precedentes.

¿Quién es Mao Zedong?

Mao Zedong fue el principal dirigente del Partido Comunista Chino y el fundador de la República Popular China en 1949, que gobernó hasta su fallecimiento en 1976. Mao lideró la revolución comunista y puso fin a la guerra civil, dando así paso a un nuevo Estado.

Por ello, su figura continúa ocupando un lugar central en la historia y la identidad oficial del país. Y es que continúa siendo un símbolo fundamental del país y del Partido Comunista, por lo que las bromas sobre su figura pueden interpretarse como una ofensa política y nacional. Su imagen y sus ideas se convirtieron en símbolos centrales del régimen, mientras se perseguía a muchos de sus adversarios.

De ahí que las risas del francés hayan sido interpretadas como un delito de "difamación de héroes y mártires". Según medios chinos, hirió los sentimientos nacionales al referirse a Mao Zedong, como "dictador chino".

Las consecuencias de sus palabras

Ante esta ofensa, la respuesta de China no ha tardado en llegar. La televisión estatal CCTV ha suspendido las retransmisiones de LaLiga, mientras que varias empresas chinas han roto sus acuerdos comerciales con el futbolista.

Unas consecuencias que han obligado a la competición española a salir públicamente a pedir disculpas por lo sucedido. "Entendemos el daño ocasionado y, en nombre de LALIGA, quiero trasladar nuestras sinceras disculpas al pueblo chino", ha señalado Javier Tebas, presidente de la competición.

Además, Tebas ha querido dejar claro que las declaraciones del delantero francés fueron realizadas a título personal y no representan a la competición.

Las disculpas de Mbappé

Tras el comunicado de Javier Tebas, el internacional francés se ha visto obligado a pedir perdón. Según ha explicado, su comentario se ha malentendido. "Mi comentario fue mal juzgado, pero ahora entiendo que hirió a mucha gente en China y en las comunidades chinas de todo el mundo", ha declarado el francés en su comunicado. "No era mi intención. Tengo un gran respeto por la gente china y su historia. Lo siento mucho", concluía la breve publicación en su perfil de X.

Las consecuencias para Kylian Mbappé no se han limitado solo al ámbito deportivo o audiovisual. En pocas horas, gigantes del mercado chino, como marcas de bebidas o lácteos que publicita, anunciaron la ruptura de los contratos de patrocinio e imagen con Mbappé alegando "tolerancia cero ante comportamientos que hieran los sentimientos nacionales". Unos anuncios en los que Mbappé aparecía frecuentemente en marquesinas y ascensores de distintas ciudades chinas.