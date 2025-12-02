"¿Quién aconseja al rey Juan Carlos?", la pregunta que se hace María Dabán tras el inesperado vídeo

El rey Juan Carlos I ha sorprendido a toda la sociedad al difundir un vídeo en el que pide el apoyo de los jóvenes a su hijo, el rey Felipe VI, en su "duro trabajo" de unir a los españoles. En el mismo vídeo, además, ha reivindicado el papel de la monarquía en la Transición, justo cuando se acaban de cumplir 50 años de la muerte de Franco.

Sin embargo, el vídeo no ha sido bien acogido por la Casa Real, que lo ha calificado de "inoportuno e innecesario". Este tema ha sido comentado en Más de uno, donde la periodista María Daban se ha preguntado, incrédula: "¿Quién aconseja a don Juan Carlos? ¿Quién le da este tipo de consejos?"

Probablemente muchos de los jóvenes no saben quién es ya

A su juicio, este tipo de acciones no favorecen "en nada ni a la corona ni a él". Daban ha ironizado con que el rey emérito le echa una mano al rey Felipe VI, "pero al cuello" y ha señalado que no entiende que sea él quien pida el apoyo de los jóvenes cuando "probablemente" muchos de los jóvenes "no saben quién es ya". Según la periodista, si don Juan Carlos quiere ayudar a su hijo, lo que tendría que hacer es "no intentar promocionar sus memorias", con un vídeo que ha calificado de "cutre".

Cabe recordar que el rey emérito ha publicado sus memorias recientemente, y ha justificado la difusión de este vídeo, asegurando que el objetivo es que los jóvenes puedan conocer "la historia reciente de nuestro país, sin distorsiones interesadas". Daban, igualmente, ha comparado el papel de Juan Carlos I con el de su padre, don Juan de Borbón, que aunque no llegó a reinar, "dejó hacer y deshacer a su hijo", mientras que el rey emérito se llena "la boca con defender la corona, pero defender la corona no es esto".

No está capacitado para defender su propio legado

La periodista Marta García Aller también se ha mostrado contraria a la grabación y difusión del vídeo y ha señalado que con estas cosas se entiende "por qué se le quitó el altavoz público". "No está capacitado para defender su propio legado", ha sentenciado. Además, ha comentado la posibilidad de que sea su nieto Froilán el que aconseja a don Juan Carlos. "Fíjate, lo digo en serio", ha apuntado.

Fuentes de Zarzuela han deslizado que el vídeo del rey "no parece oportuno ni necesario". Además, no habían sido informados de antemano de su grabación ni difusión, según han trasladado las mismas fuentes. En el vídeo, de un minuto y medio de duración, el rey emérito aparece sentado y la bandera de España detrás, ocupando todo el fondo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha opinado sobre ello en una entrevista en TVE y ha compartido la opinión de Zarzuela. "Es inoportuno e improcedente", aunque ha recalcado que es "una decisión suya" y que como líder del Ejecutivo no tiene nada más que decir.