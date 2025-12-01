Juan Carlos I pide en un vídeo el apoyo de los jóvenes al rey y Zarzuela lo califica como inoportuno e innecesario

El rey emérito Juan Carlos I reivindica el papel de la monarquía en la Transición española y pide a los jóvenes que respalden a su hijo, el rey Felipe VI, en su "duro trabajo" de unir a los españoles, en un vídeo publicado en redes sociales.

Sin embargo, la iniciativa no ha tenido buena acogida por la Casa del Rey, que ha calificado la grabación como "no parece oportuno ni necesario", según han trasladado fuentes de Zarzuela. La Casa Real no había sido informada previamente de la publicación del mensaje.

Un mensaje de apoyo a Felipe VI

El vídeo se dirige principalmente a los españoles más jóvenes, "sobre todo para todos los que no conocéis la historia de España". Es la primera vez que Juan Carlos I dirige un mensaje a los españoles desde que abdicó en 2014 y se instaló en Emiratos Árabes Unidos en 2020.

El emérito arranca el discurso rememorando la Transición: "Quiero que sepáis que vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos conseguimos hacer una Transición ejemplar, dar un cambio a este país en unas circunstancias muy complejas en las que todos tuvimos que esforzarnos y arriesgar".

Juan Carlos I ha justificado la reciente publicación de sus memorias, que coincide con el 50 aniversario de su proclamación, con la idea de que los jóvenes puedan "conocer la historia reciente de vuestro país, sin distorsiones interesadas".

Finalmente, el antiguo monarca lanza una petición directa a la juventud: "Os pido que apoyéis a mi hijo el rey Felipe en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo. Gracias por escucharme, un fuerte abrazo", concluye el vídeo, cuyo fondo es una bandera de España.

La respuesta de Zarzuela

La Casa del Rey ha considerado que el vídeo publicado en redes sociales por Juan Carlos I reclamando el apoyo de los jóvenes a la labor del rey Felipe VI "no parece oportuno ni necesario".

Así lo han trasladado fuentes de Zarzuela, que han reaccionado de esta forma tras la publicación de la grabación del emérito, de la que no habían sido informados de antemano.