ORUGAS PROCESIONARIAS

La Comunidad de Madrid alerta sobre las oruga procesionaria: "Extrema la precaución, especialmente con niños y mascotas"

La llegada de la primavera trae consigo la habitual aparición de las orugas procesionarias, convirtiéndose en un riesgo importante para la salud.

Cuándo empieza la primavera: este es el pronóstico del tiempo para la nueva estación

Ángel Osuna nos ofrece consejo para dueños de perros en época de oruga procesionaria. ¿Qué hacer en caso de síntomas?

Toño López-Carrasco

Madrid |

Por qué las orugas procesionarias son peligrosas para niños y perros
Orugas procesionarias juntándose entre la maleza | Getty Images

Como confirma la Comunidad de Madrid, ya han empezado a verse algunos ejemplares de orugas procesionarias. Al llegar el buen tiempo vuelve a aparecer la oruga procesionaria del pino en parques y zonas con pinares, convirtiéndose en un importante riesgo para la salud.

El insecto desciende de los árboles en largas filas que son características y tiene miles de pelos urticantes que contienen una toxina muy irritante. El contacto, o tan solo la proximidad, puede causar reacciones graves en personas y animales.

Para los niños, el peligro es aún mayor, ya que suelen ser muy curiosos y pueden llegar a tocar a las orugas. El contacto puede causar irritación de la piel, urticaria, inflamación, problemas oculares y síntomas respiratorios si los pelos se inhalan.

Los pelos pueden provocar reacciones alérgicas, y esto puede suceder aunque no toquemos directamente al insecto, pues los pelos pueden dispersarse por el aire.

El grupo más vulnerable son los perros, que con el hocico exploran el entorno y pueden lamer o morder a las orugas. En cuestión de minutos pueden llegar a tener la lengua y boca inflamadas, excesiva salivación, dolor muy agudo y dificultad para respirar. En los casos más graves puede haber necrosis de la lengua o incluso un shock anafiláctico que puede ser mortal si no se actúa con rapidez.

La llegada de las orugas, cada vez más pronto

El riesgo, además, se está incrementando en los últimos años. Las temperaturas más suaves han anticipado el aparecimiento de estas orugas, que ya se pueden ver desde febrero en muchas zonas de España. Esto alarga el periodo de peligro y lo hace coincidir con momentos en los que niños y mascotas pasan más tiempo al aire libre.

Por ello, los expertos aconsejan extremar la precaución: evitar las zonas de pinos en temporada, no tocar a las orugas ni sus nidos y vigilar de cerca a niños y perros. Ante cualquier contacto se debe acudir rápidamente a un médico o veterinario, pues la rapidez puede evitar complicaciones graves.

Las orugas procesionarias, aunque pequeñas y aparentemente inofensivas, representan un serio problema de salud pública y requieren información, prevención y vigilancia constante.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer