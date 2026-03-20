PRIMAVERA

Cuándo empieza la primavera: este es el pronóstico del tiempo para la nueva estación

La primavera es una de las estaciones más esperadas por la población, ya que se asocia a la mejora del tiempo tras el final del invierno.

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ondacero.es

Madrid |

Cuando empieza la primavera: este el pronóstico del tiempo para la nueva estación
Una persona sentada en el césped de un parque en Madrid | Europa Press

Tras un invierno de muchas borrascas, este viernes comenzará la primavera, una estación muy esperada por la cercanía del buen tiempo, el aumento de horas de luz solar y la floración, aunque llegará con tiempo inestable por la borrasca Therese, que azota a Canarias con un temporal de viento, lluvias abundantes e intensas y fuerte oleaje.

Viernes 20 de marzo, a las 15:46 horas

En concreto, la primavera arrancará este viernes, 20 de marzo, a las 15.46 horas, y se prolongará durante casi 93 días, hasta las 10.24 horas del 21 de junio.

La primavera astronómica comienza cada año con el equinoccio, cuando el día y la noche tienen una duración similar, y se prolonga hasta el solsticio de verano. Este año el cambio a la estación estival será el 21 de junio.

El inicio de la primavera astronómica varía ligeramente cada temporada, pero en el hemisferio norte suele producirse alrededor del 20-21 de marzo. Este año empezará el 20 de marzo a las 15:46 (hora peninsular).

Días más largos en primavera

Las jornadas a partir de ahora se alargan considerablemente cada día, con más horas de luz solar y con un tiempo que tiende a ser más suave y agradable.

Ello favorece el brote de flores y plantas, que este año dejará una floración especialmente acusada tras tantas lluvias, con mucho verde, pero también con muchas alergias, según advierten los expertos.

Pronóstico del tiempo para la nueva estación

Según las predicciones para la primavera meteorológica (los meses de marzo-abril-mayo), hay un 50 % de probabilidad de que sea más cálido de lo normal en Canarias y suroeste peninsular, con un 20 % de que sea más frío de lo normal en estas zonas.

En el resto de la península hay un 60 % de probabilidad de que sea más cálido de lo normal y un 70 % en Baleares. En ambas zonas hay un 10 % de probabilidad de que sea más frío de lo normal.

En cuanto a las precipitaciones, "no hay una tendencia clara en la mayor parte del país", según ha informado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo. Son similares las probabilidades de una primavera más lluviosa o más seca de lo normal.

Únicamente en zonas del suroeste peninsular y en Canarias hay una ligera mayor probabilidad de que el trimestre sea más seco de lo normal, con un 40 %, frente a que sea más lluvioso, un 25 %.

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