Los alergólogos alertan de niveles de polen de gramíneas muy elevados durante esta primavera en Extremadura

La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) prevé una primavera especialmente intensa en España, con niveles de polen muy elevados, sobre todo de gramíneas en la zona centro, así como en Andalucía y Extremadura, mientras que en los litorales y Canarias la incidencia será más leve.

En concreto, las concentraciones más altas del país de polen de gramíneas se registrarán en Badajoz y Cáceres, con valores estimados entre 10.000 y 12.000 granos/m3.

Según la SEAIC, las precipitaciones registradas en las últimas semanas han provocado en algunos momentos el denominado 'efecto lavado', que reduce temporalmente la presencia de polen en el aire. Sin embargo, los expertos subrayan que estas lluvias también han favorecido el crecimiento de la vegetación y el desarrollo de las plantas, lo que se traduce, en general, en una primavera con niveles altos de pólenes.

"No solo hay que tener en cuenta los niveles de polen de gramíneas, sino también de otros tipos. Esto puede provocar un efecto sumatorio en los pacientes y aumentar la intensidad de los síntomas", ha explicado este miércoles el presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, Juan José Zapata.