Qué es el efecto isla de calor: este es el motivo por el que no duermes por la noche

Los núcleos urbanos albergan a más de dos tercios de la población europea y consumen alrededor del 80% del consumo energético mundial, según la Comisión Europea. En este contexto, el cambio climático genera efectos especialmente significativos en las ciudades debido a factores como la alta concentración de población, la forma en la que están construidas, el elevado consumo de energía y la falta de zonas verdes en muchas áreas urbanas.

Uno de los efectos más visibles es el fenómeno conocido como isla de calor urbana, que provoca que las ciudades alcancen temperaturas más altas que las de las zonas rurales cercanas. Este fenómeno se produce cuando un área metropolitana presenta un aumento de temperatura respecto a su entorno debido al calor generado por la actividad humana, los edificios, las aceras, el asfalto, los vehículos y los sistemas de transporte. La isla de calor urbana está relacionada principalmente con dos factores: la elevada concentración de población y la intensa actividad que se desarrolla en las ciudades.

Durante el día, las infraestructuras y los materiales urbanos absorben la radiación solar y la liberan de manera gradual durante la noche. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este efecto puede elevar la temperatura media de las zonas urbanas entre tres y cinco grados respecto a los entornos rurales, debido principalmente a la acumulación del calor en materiales como el hormigón y a la falta de vegetación.

¿Qué consecuencias tiene la isla de calor?

Uno de los principales problemas es el aumento del consumo de energía. Las altas temperaturas, especialmente en los meses de verano, hacen que se utilicen más los aparatos de aire acondicionado, aumentando así el gasto eléctrico. Este fenómeno también puede tener efectos sobre la salud de la población, puesto que el calor intenso puede provocar deshidratación, golpes de calor, cansancio o dificultades respiratorias.

Otro de los problemas asociados es el empeoramiento de la calidad del aire. El aumento del uso de energía, junto con el tráfico y otras actividades urbanas, favorece un incremento de las emisiones contaminantes, con consecuencias negativas para la salud de los habitantes. Además, la isla de calor puede generar un impacto económico al necesitar invertir más recursos en energía, en adaptación de los espacios urbanos y medidas para hacer frente al aumento de las temperaturas.

¿Qué posibles soluciones existen?

Según las recomendaciones de Naciones Unidas (ONU), para reducir los efectos de la isla de calor se debe avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible. La mejora de la eficiencia de los edificios, el uso de las energías renovables, el aumento de las zonas verdes y la creación de espacios urbanos capaces de adaptarse mejor al cambio climático son las principales medidas que promueve la ONU.

Además, también incluyen el fomentar una movilidad más sostenible y desarrollar redes de espacios verdes para ayudar a reducir las temperaturas y mejorar la calidad de vida en las ciudades.