Por qué Adif ha suspendido los últimos trenes del día de la línea Madrid-Barcelona

La última decisión de Adif ha pillado por sorpresa a los viajeros de la línea AVE Madrid-Barcelona. Este lunes 2 de febrero, se conocía la petición de la gestora de la red ferroviaria de suspender los últimos trenes del día de Alta Velocidad en dicho recorrido y Renfe respondía de manera afirmativa.

De esta manera, quedan suspendidos por el momento los siguientes trenes AVE:

Madrid Puerta de Atocha - Barcelona Sants , con salida a las 20:27 horas y llegada a las 23:48 horas.

, con salida a las 20:27 horas y llegada a las 23:48 horas. Madrid Puerta de Atocha - Barcelona Sants , con salida a las 21:07 horas y llegada a las 23:59 horas.

, con salida a las 21:07 horas y llegada a las 23:59 horas. Barcelona Sants - Madrid Puerta de Atocha , con salida a las 21:05 horas y llegada a las 23:58 horas.

, con salida a las 21:05 horas y llegada a las 23:58 horas. Barcelona Sants - Madrid Puerta de Atocha, con salida a las 21:15 horas y llegada a las 23:52 horas.

No obstante, Renfe informó de que los viajeros afectados serán reubicados de forma automática a un nuevo tren, coche y plaza. Si estos clientes no pueden viajar en esta nueva propuesta, se realizarán cambios o anulaciones sin coste.

Por qué suspenden los últimos trenes AVE del día de la línea Madrid-Barcelona

La petición de Adif de suspender estos trenes tiene que ver con el mantenimiento de la infraestructura, ya que los últimos convoyes del día de esta línea llegaban en el horario de mantenimiento que se usa a efectos de revisión y reparación de la misma.

Así, fuentes del Ministerio de Transportes han informado de esta decisión del gestor ferroviario, que persigue con ello disponer de un periodo "adecuado" para la realización del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria.

La medida se puso en marcha a partir de este lunes y únicamente en ese corredor, lo que permitirá a los equipos de mantenimiento de Adif desarrollar las habituales tareas de conservación de la vía férrea cuando no circulan servicios comerciales.

Más trenes suspendidos de la línea Madrid-Barcelona: Iryo y Ouigo

Por otro lado, Ouigo ha explicado en una nota de prensa que, dadas la limitaciones temporales de velocidad en la línea Madrid-Barcelona y en coordinación con Adif, también mantiene suspendido desde el pasado jueves el tren que sale de Barcelona a las 06:25 horas y el que sale de Madrid a las 21:02 horas.

La compañía de capital francés ha reagrupado a los viajeros del primer servicio de la mañana en el de las 07:35 horas, con un tren en doble composición. Igualmente, los viajeros del tren con salida de Madrid a las 21:02 horas se han reubicado en el anterior, con salida a las 20:10 horas, que también circulará en doble composición.

A partir de este jueves y, en principio, hasta el próximo domingo, Ouigo ha reajustado los horarios y tendrá cinco frecuencias (un viaje de ida y otro de vuelta).

Iryo ya había cancelado desde la semana pasada los últimos servicios entre Madrid y Barcelona para garantizar suficientes tiempos de rotación.

La empresa de capital mayoritariamente italiano suspendió provisionalmente cuatro trenes, dos por la mañana y otros dos por la tarde, de modo que el último servicio llega a Barcelona a las 22:21 horas.