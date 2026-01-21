Adif levanta la limitación de velocidad en el AVE entre Madrid y Calatayud tras revisar el trayecto

Adif ha levantado la limitación temporal de velocidad en el tramo de Alta Velocidad entre Madrid y Calatayud, en el que ayer comunicó que quedaba rebajado por las quejas de maquinistas sobre vibraciones en el paso de los trenes.

El gestor ferroviario ha informado formalmente esta mañana de que ha tomado esta decisión "tras la revisión del tramo entre Madrid y Calatayud de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona".

Adif ordenó ayer limitar de forma temporal la velocidad máxima a 160 kilómetros por hora en el tramo del tren de alta velocidad Madrid-Barcelona, concretamente entre las localidades de Mejorada del Campo (Madrid) y Alhama de Aragón (Zaragoza), tras detectar irregularidades en la infraestructura.

Ahora restablece la velocidad a 300 kilómetros por hora, por lo que "solo quedan cuatro puntos" con una limitación de velocidad a 230 kilómetros por hora. En concreto, ahora sólo permanece reducida en la vía 1 en el pk 27+160 y en el pk 138+600, mientras que en vía 2 está limitada en el pk 50+840 y en el pk143+760.

Adif aseguró que estos cuatro puntos "serán revisados en la próxima banda de mantenimiento" durante la próxima noche, "con la previsión de que se puedan también levantar" el límite de velocidad.

La decisión que tomó Adif ayer fue en respuesta a una alerta de los maquinistas, que venían advirtiendo desde hace meses sobre la presencia de baches en el recorrido.

