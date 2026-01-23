Puente sostiene que el tramo de vía de Adamuz se revisó más de lo habitual en los meses previos al accidente

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a ofrecer este viernes una extensa rueda de prensa en la que ha explicado todas las revisiones que se habían realizado en la vía de Adamuz, recientemente reformada, en los meses previos al trágico accidente del pasado domingo que se cobró la vida de 45 personas.

Puente, que ha comparecido esta vez junto al presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha explicado que el tramo de vía en el que se produjo la tragedia se habían realizado más revisiones de las habituales.

"De media en la red hay un par de inspecciones geométricas al año y entre dos y cuatro dinámicas al año. Aquí se sobrepasa con creces la media de pruebas que se realiza habitualmente en la red", señaló un Óscar Puente que ha asegurado que la vía superó todo tipo de inspecciones.

El ministro ha detallado que desde el pasado 20 de junio que se puso en marcha la infraestructura, la vía pasó hasta cinco pruebas dinámicas. La última de ellas en noviembre. "Aunque son más de las habituales, no se hacen por capricho, sino con arreglo a un sistema de gestión de la seguridad, que es el marco con el que se actúa en la seguridad", ha explicado.

Además, ha reconocido que aunque los sensores automatizados que detectan anomalías en la red ferroviaria dieron diferentes avisos en las horas previas, ninguno de ellos rebasó el nivel de alarma en el tramo del accidente. "Ni de lejos llegó a activar el nivel de alerta amarillo (…) Esto avisa de que algo puede pasar, pero no de suficiente entidad como para producir una aceleración que supere los niveles amarillo o rojo de alarma", ha detallado.

"Algo había en la vía evolucionando, pero queda por determinar si eso es coincidente o no con el punto donde supuestamente se ha producido el accidente o es en otro punto anterior o posterior", ha explicado el ministro.

Los maquinistas no detectaron problemas

Por otro lado, Óscar Puente también ha desvelado que en los últimos cuatro meses los maquinistas solo han reportado cuatro incidencias en ese tramo y que ninguno de ellos estaba relacionado con problemas en las infraestructuras.

Una de ellas fue un problema con el balasto, otra por el arrollamiento de un animal, otra por el desprendimiento de una pieza de un tren y otra por una avería en el pantógrafo de otro tren.

"Ninguna relacionada con la infraestructura, ni con las vibraciones, ni nada de nada", ha afirmado con rotundidad el ministro.