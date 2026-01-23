Puente fija en las 20:01 el aviso al 112 sobre el Alvia: "Cuándo llegaron no lo sé, ni me corresponde a mí decirlo"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha situado en las 20:01 horas el aviso al 112 de Emergencias sobre la existencia de un tren Alvia con heridos tras el accidente ferroviario, y ha señalado que desconoce el momento exacto en el que llegaron los servicios de emergencia al lugar del siniestro. "Cuando llegaron no lo sé, ni me corresponde a mí decirlo", ha afirmado.

Puente ha explicado que, una vez se comunica el incidente al 112, es ese servicio el que se encarga de coordinar internamente y trasladar la información al territorio correspondiente. "Estoy seguro de que lo hizo con carácter inmediato", ha señalado, aunque ha insistido en que ni es competente en materia de emergencias ni dispone de datos precisos sobre los tiempos de respuesta.

Según el ministro, uno de los centros de control de Adif avisó al 112 en torno a las 20:00 horas, mientras que Renfe habría comunicado "quizá dos o tres minutos antes" que, además del tren Iryo accidentado, había un Alvia con heridos. En ese sentido, ha recalcado que el teléfono 112 es único y que la decisión sobre la gestión territorial depende exclusivamente de su coordinación interna.

Puente se ha mostrado "convencido" de que todos los servicios de emergencia llegaron "en el menor tiempo posible" y actuaron de la mejor manera que pudieron. También ha hecho hincapié en que no hubo tanta demora, asegurando que los testimonios de la Guardia Civil y de los propios servicios de emergencia descartan que la llegada se produjera una hora más tarde.

El ministro ha subrayado además las dificultades del operativo sobre el terreno. Ha recordado que, al llegar al lugar del accidente, el primer tren con el que se encontraron los efectivos fue el Iryo, donde había heridos graves y fallecidos, lo que hizo lógico que la atención se centrara inicialmente en ese convoy. El Alvia ha añadido, se encontraba a oscuras y a unos 500 o 600 metros, lo que dificultó su localización.

"Es lógico que tardaran algo más en llegar al Alvia porque tenían heridos en el primero y no todos los servicios llegaron de golpe", ha afirmado Puente, que ha defendido la actuación de los equipos de emergencia y ha pedido confianza en su labor.

En su intervención, el ministro también ha apuntado que, dentro de la gravedad del suceso, el accidente se produjo en un punto con accesos relativamente razonables, lo que evitó mayores complicaciones en las tareas de rescate y asistencia.