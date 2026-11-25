Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha oficializada por la ONU desde el 17 de diciembre de 1999, una jornada nacida para visibilizar las agresiones a las mujeres y, sobre todo, exigir medidas a los poderes públicos. Más allá del simbolismo de las movilizaciones, el 25N supone un punto de inflexión para medir cuánto avanza la sociedad en materia de protección a la mujer o si, en cambio, persisten brechas que siguen costando vidas.

Los datos que deja el último informe de feminicidios elaborado por la ONU, invitan a una reflexión. Y es que fueron 83.000 las mujeres y las niñas asesinadas de forma intencionada en el último año, de ellas, el 60% del total murió a manos de sus parejas o familiares. Esta realidad se traduce en 137 víctimas diarias o, también, una mujer o niña asesinada cada 10 minutos en su entorno cercano. En cuanto a las cifras en España, fueron 48 el total de víctimas por violencia de género de las cuales diez habían denunciado previamente. En contraste y para responder a una pregunta que suele surgir durante esta jornada: solo el 11 % de los homicidios de hombres fueron perpetrados por parejas o familiares durante el mismo año, otro dato también relevante en este ámbito.

ONU: violencia en casa y amenazas que atraviesan la pantalla

El informe de la ONU subraya que estos crímenes rara vez surgen de forma repentina, ya que suelen ser la fase final de una escalada que está marcada por el control del hombre sobre la mujer así como por las amenazas y el acoso continuado, también en el ámbito digital. Por este motivo, desde Naciones Unidas, advierten que la violencia que atraviesa la pantalla puede derivar en daños irreversibles. Es por ello que cada año se lucha por marcos legales capaces de detectar el riesgo de una mujer de forma temprana.

Por otro lado, otra cifra que impresiona más, pero en sentido negativo, es que el hogar es "el lugar más peligroso y a veces letal para demasiadas mujeres y niñas en todo el mundo". Es por ello que desde la ONU piden reforzar tanto las estrategias de prevención como la respuesta penal.

Pese a que este desafortunado escenario tiene alcance global, las tasas más elevadas de feminicidios se registran en África (3 de cada 100.000 mujeres), seguida de América (1,5), Oceanía (1,4), Asia (0,7) y Europa (0,5). Son muchos organismos internacionales los que trabajan para mejorar estas cifras y que esta problemática quede reducida hasta desaparecer.

Balance del Ministerio de Igualdad: las leyes pendientes

En España, este 25N está marcado por el fin de una legislatura, así como por las reformas normativas que han quedado paralizadas tras el adelanto electoral. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reconocido haberse quedado con "las ganas" de aprobar la Ley contra la Violencia Vicaria, la Ley Integral contra la Trata y el Acuerdo de País contra los discursos de odio. Tres iniciativas que habían avanzado en su tramitación pero que decayeron debido a la convocatoria de las urnas.

En este sentido, Redondo ha puesto el foco en la necesidad de proteger los avances logrados en las últimas décadas, advirtiendo de que muchos de los que hoy parecían asentados ahora se cuestionan en el debate público.

Estas cifras y las medidas pendientes de las instituciones ponen en el foco durante este 25N una cuestión esencial: erradicar la violencia contra la mujer exige un compromiso social y, sobre todo, institucional para que no retrocedan los avances en favor de la convivencia humana y seguir construyendo así una sociedad libre de violencia.