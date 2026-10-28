Las primeras imágenes del vagón calcinado tras el accidente de tren en Urda

Apenas nueve meses después del accidente de Adamuz (Córdoba), se ha vuelto a producir un choque de trenes en la línea Madrid-Andalucía. Según ha adelantado Protección Civil de Castilla-La Mancha, son ya 50 los fallecidos, aunque siguiendo las cifras oficiales del Gobierno de Castilla-La Mancha, de momento se han confirmado 30 víctimas mortales.

Como ha señalado Rafa Latorre en Más de uno, el accidente que ha ocurrido en Urda es de distinta naturaleza al ocurrido a principios de año en Adamuz. En el caso de Adamuz, había un problema en la vía que causó el descarrilamiento del convoy, mientras que hoy los trenes avanzaban a menos velocidad, estando uno de ellos parado, de manera que el choque ha sido menos violento, aunque ha provocado numerosos heridos, a falta de cifras oficiales.

La imagen del vagón calcinado

Entre todas las informaciones que adelantaban el suceso, llegaba una de las imágenes que ha circulado por redes sociales y se ha viralizado en apenas minutos. En el vídeo, se puede ver cómo uno de los vagones estaba completamente calcinado.

El vídeo está grabado desde dentro del otro tren, donde se puede sentir el agobio de los pasajeros que no entendían lo sucedido. "Madre mía", comenta el usuario que grababa, completamente en shock.

Transcurridas ya varias horas después del accidente, los vídeos e imágenes que muestran los estragos de la tragedia se multiplican, a la vez que el número de fallecidos.

Latorre ha adelantado que "hay un número de teléfono que ha habilitado Renfe dentro del plan de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y sus familiares. Es el 900 10 10 20. Para cualquier otra gestión, no se eviten ustedes llamar a este número. Pero si son ustedes, pues familiares de alguien que podía viajar en esos trenes, se ha dispuesto este número".