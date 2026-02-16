Preocupación por la crecida de los ríos tras el temporal de abundantes lluvias

Buena parte de España sigue con avisos por la crecida de los ríos, con atención especial al Ebro y al Duero. El primero, por su paso por Logroño, Navarra y ahora Zaragoza, que ha activado el Plan de Inundaciones ante la situación y que celebra este mismo lunes un gabinete de crisis.

La alcaldesa, Natalia Chueca, preside a partir de las 10:30 horas el gabinete formado por los servicios municipales implicados en una emergencia para coordinar el operativo ante la crecida ordinaria del Ebro prevista para esta semana y que alcanzará su pico máximo este jueves 19 de febrero, según las previsiones de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

El Ebro aguas arriba ya presenta registros preocupantes en Castejón (Navarra), en alerta naranja muy cerca del rojo tras alcanzar los 6,87 metros y los 1.733 metros cúbicos por segundo a las 19.30 horas, cerca de la punta de la crecida que se estima puede alcanzar los 1.900 metros cúbicos por segundo. La CHE calcula que esa crecida en el tramo medio, la más próxima a Aragón, alcance la capital aragonesa el martes 17 de febrero.

Mientras que la crecida situada en el tramo alto, alcanzó la ciudad de Logroño este domingo con un caudal de unos 800 metros cúbicos por segundo. En la franja noroccidental se han acumulado 5-10 litros por metro cuadrado, salvo en las cuencas altas del Nela, Ega, Arga e Irati, donde se han recogido 20-40 litros por metro cuadrado. La cota de nieve se ha mantenido en torno a los 1000 metros. Estas precipitaciones han originado crecidas ordinarias, o cercanas a las máximas ordinarias, en los ríos Nela, Jerea, Omecillo, Bayas, Zadorra, Ega, Araquil, Arga, Irati, Aragón y Zidacos. Los máximos de estas crecidas se sitúan ya en los tramos bajos de los citados ríos, habiendo pasado por poblaciones como Pamplona, Estella y Miranda.

Estas crecidas están siendo gestionadas y laminadas por los embalses del Ebro, Urrúnaga, Ullívarri, Eugui, Alloz, Itoiz, Yesa y Mequinenza-Ribarroja-Flix. Algunos (Yesa, Eugui, Alloz, Ullívarri y Flix, entre otros), han tenido que realizar vertidos controlados durante las últimas jornadas.

En el Ebro hay simultáneamente dos crecidas, una por el tramo alto cerca de Miranda y otra por el tramo medio en la confluencia del río Aragón con el Ebro. Además, se prevé la llegada de otro frente que traerá más precipitaciones al entrar por el oeste. Así, dejará nuevas precipitaciones importantes sobre la franja norte durante toda la jornada del lunes. La cota de nieve irá subiendo hasta los 2.000 metros sobre el nivel del mar.

La concejal delegada de Bomberos y Protección Civil del Ayuntamiento de Zaragoza, Ruth Bravo, ha mantenido este domingo una reunión previa en el parque 1 de Bomberos, para supervisar los trabajos realizados durante el fin de semana. En todo momento, se han vigilado y supervisado los caminos, sotos y paseos junto a la ribera del Ebro, que están ya inundados por la cantidad de agua que discurre por el río, debido a las últimas borrascas y tormentas que han azotado la Península Ibérica en las últimas semanas.

Consejos de las autoridades y cómo consultar el estado del Ebro

Desde el Ayuntamiento se recuerda que los caminos afectados están correctamente señalizados y balizados para evitar su paso, por lo que se pide a los ciudadanos que extremen la precaución y no se acerquen a las riberas, respeten en todo momento las indicaciones y no traspasen estos límites, así como no atravesar vados inundados y no aparcar los vehículos cerca del cauce.

Se recomienda a los usuarios hacer el seguimiento del episodio en la web del SAIH EBRO, donde pueden consultarse los datos de precipitación observada, niveles y caudales observados y previstos en las estaciones de aforo y evolución de la reserva embalsada en las presas de la cuenca del Ebro.

El Duero sigue muy crecido en Castilla y León: los puntos más afectados

Las últimas lluvias y deshielos mantienen con algún tipo de aviso a 38 tramos de ríos de la cuenca del Duero, aunque la situación más alarmante se vive en los municipios por los que atraviesa el río, muy crecido por el aporte de sus afluentes, como en San Esteban de Gormaz (Soria), Aranda de Duero (Burgos) o Tudela de Duero (Valladolid).

Son datos de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) de en torno a las 21.00 horas de este domingo, que muestran cómo de los 38 avisos activos, 13 son de nivel rojo, de ellos 8 son del río Duero, 9 son naranja y 16 en amarillo.

La situación más complicada se vive en el municipio soriano de San Esteban de Gormaz -3.000 habitantes-, por donde el río Duero sigue cruzando con un nivel cercano a los 5 metros y un caudal de 267,84 m3/s, aunque con tendencia decreciente. Esta crecida obligó a la Junta a declarar el confinamiento y evacuación de las partes afectadas del municipio, ya que el agua llegó a anegar varias calles, las más cercanas al río, algo que también sucedió en el municipio vallisoletano de Tudela de Duero, que afectó a algunas casas residenciales.

Precisamente, en Tudela de Duero está otro de los puntos más críticos del Duero y donde el agua ha anegado garajes y ha entrado en las casas de algunos vecinos, mientras que otros, como las viviendas de una urbanización y de un camping han tenido que ser desalojadas, según han informado fuentes policiales.

También en la Ribera del Duero se han visto afectados inmuebles como el Monasterio de Santa María de la Vid, fundado en el siglo XII y reconocido como Bien de Interés Cultural en 1991, que se ha visto afectado por la crecida del río Duero, cuyas aguas han inundado varias de las dependencias de este bien enclavado en La Vid y Barrios (Burgos).

De momento se ha cerrado el acceso a algunas dependencias y los bomberos de Aranda de Duero (Burgos) han estado achicando agua, que ha llegado al claustro y a la iglesia. A última hora de la tarde, el Duero a su paso por Vadocondes, punto de control más cercano al Monasterio de la Vid, presentaba un nivel de 7,85 metros y un caudal de 300,7 metros cúbicos por segundo, multiplicando casi por treinta el habitual.

Además del Duero, están en situación de alerta roja el Arlanza en Quintana del Puente (Palencia); el Cega en Megeces (Valladolid); el Guareña en Toro (Zamora), y el Riaza en Segovia.

De este modo, los avisos se concentran en estos momentos en los ríos y los tramos del Duero del este de la Comunidad, mientras que la situación ha mejorado, ya sin avisos importantes, en los ríos del norte y noroeste de la autonomía, especialmente en León.