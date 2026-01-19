El periodista Óscar Toro y la fotógrafa María Clauss, entre las víctimas del accidente en Adamuz

El periodista onubense Óscar Toro y la fotoperiodista María Clauss se encuentran entre las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), según ha confirmado la Asociación de la Prensa de Huelva y el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía.

En un comunicado, ambas entidades han lamentado con "profundo dolor y pesar" el fallecimiento del matrimonio en el accidente ferroviario en Adamuz, y expresan sus condolencias a familiares, amigos y compañeros, a la vez que les muestran todo su apoyo y solidaridad. Del mismo modo, comparten su dolor con todos los familiares y amigos de las personas fallecidas en el accidente, y desean una pronta recuperación a las personas heridas.

Consternación en el periodismo onubense

La consternación entre el gremio de periodistas de Huelva es "total", ya que Óscar Toro y María Clauss, periodista y fotoperiodista onubenses, eran "muy queridos y respetados entre los compañeros de profesión en Huelva". "Siempre vinculados y comprometidos con las causas solidarias y de cooperación internacional, así como en proyectos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la formación periodística", han señalado.

Trayectorias profesionales y compromiso social

María Clauss, licenciada por la Universidad Complutense, era una de las miradas más lúcidas y comprometidas de la fotografía contemporánea. Su talento fue reconocido recientemente con el Premio de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña 2023. Más allá de su labor en medios como El País Semanal o el Diario Huelva Información, María era un pilar cultural en la provincia: directora creativa de WofestHuelva, vicepresidenta del Ateneo de Huelva y fundadora de la Asociación INvisible.

Por su parte, Óscar Toro era doctor 'cum laude' en Comunicación por la Universidad de Huelva y un referente en el estudio de la comunicación para el cambio social. Director de la Fundación Xul e impulsor de la editorial Voces del Sur, Toro dedicó más de dos décadas a la defensa de los derechos humanos y la sensibilización ciudadana; también desarrolló una importante labor docente en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).