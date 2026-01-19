"Los móviles sonaban al lado de las víctimas": un bombero cuenta lo que vivió en la intervención en la tragedia de Adamuz

"Los móviles sonaban al lado de las víctimas", relata Ángel Uceda, bombero de Montilla y uno de los primeros en llegar a la zona del accidente en Adamuz (Córdoba). "Es muy fuerte, pero tenemos que hacer nuestro trabajo y hacer lo necesario en todo momento", admite en Por fin.

Recuerda que la información del suceso les llegó a través del parque de bomberos de Montoro (Córdoba), el más cercano a Adamuz. "Se nos informó de que había un choque entre dos trenes en las vías. Nos pusimos en marcha cinco parques de bomberos y nos desplazamos hacia allí; era algo bastante grave", lamenta. "El acceso al lugar no fue difícil. Gracias a Guardia Civil de Tráfico se nos permitió la entrada y tuvimos buen acceso para entrar con los camiones para llegar a ambos trenes", detalla.

A pesar de la facilidad para acceder al lugar del suceso, Uceda admite que tuvieron algunas dificultades técnicas derivadas principalmente "del amasijo de hierro que había, las personas que estaban atrapadas entre los asientos y los espacios muy estrechos para trabajar con nuestras herramientas". Reconoce que "la prioridad es sacar a personas con vida" y que colaboran mano a mano con "los servicios sanitarios", pues les indican dónde puede haber posibles víctimas para ir directos a rescatar a las personas con vida, siempre intentando hacerlo "lo mejor posible sin hacerles daño".

Para Uceda lo que vivió este domingo ha sido mucho más que un día de trabajo. Cuenta que nunca ha vivido una "catástrofe como esta" y que una de las partes más complejas ocurre al llegar a casa. "Ayer fue un día muy fuerte. Con estas cosas te llevas a casa lo peor porque lo que vives no es agradable", lamenta.

De cara a las próximas horas y respecto a la labor de los bomberos, "lo único que falta es que la maquinaria de Adif retire los vagones y esperar para ver lo que haya debajo". Asegura que si se necesita de nuevo la presencia de los bomberos volverán al lugar, pero admite que es muy difícil encontrar a alguien más con vida. "No creo que se pueda encontrar a nadie más con vida, ojalá que sí".