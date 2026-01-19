Acompañamiento, asesoramiento y apoyo a las familias: la importante labor de los psicólogos de Cruz Roja tras el accidente de Córdoba

El domingo 18 de enero una tragedia de gran magnitud marcó al pueblo español. El descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba) ha dejado al menos 39 muertos y decenas de heridos, algunos de gravedad.

"La mañana está siendo complicada", decía Carmen Torrico, psicóloga de la Cruz Roja, en declaraciones a la agencia Reuters. "En este tipo de emergencias la intervención siempre es de acompañamiento, asesoramiento y apoyo a las familias en estos momentos de dolor y angustia", lamentaba. Como Carmen, miles de personas se han volcado desde este domingo con los afectados, especialmente con las familias que aún esperan noticias de seres queridos.

Un accidente "raro"

Por el momento las causas del accidente no se han concretado, aunque desde el Ministerio de Transportes afirman que se trata de un suceso "extremadamente extraño". Así lo indicó el ministro Óscar Puente en declaraciones a los medios de comunicación en la madrugada de este lunes. "Es verdaderamente extraño. Realmente todos los expertos en materia ferroviaria que han estado aquí y que están en este centro y los que hemos podido consultar están tremendamente extrañados del accidente porque como les digo es muy raro", dijo entonces.

Una hipótesis que también ha sido defendida por el presidente de Iryo, Carlos Bertomeu. En declaraciones a la prensa, el directivo ha defendido que el tren afectado, fabricado por la japonesa Hitachi, había cumplido la totalidad de su plan de revisiones y mantenimiento. "Es un accidente raro. No ha ocurrido en una curva, sino en una recta. No ha ocurrido en velocidad punta, sino a una velocidad moderada para la que tiene el tren, que no llega a tres años desde que lo compramos y es de ultimísima tecnología", ha argumentado.

Los hechos ocurrieron a las 19:39 horas de este domingo, cuando un tren Iryo, que salió de Málaga a las 18:40 horas con destino a Madrid Puerta de Atocha, con 317 personas a bordo, descarriló e invadió la vía contigua por la que circulaba un Alvia de Renfe con destino Huelva, que también descarriló. La tragedia tuvo lugar en un tramo en línea recta de la línea Madrid-Sevilla, cuyos trabajos de renovación finalizaron en mayo de 2025, según las informaciones disponibles al respecto.