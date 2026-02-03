Paco Marhuenda, sobre la normativa de desahucios: "Como tiene este deje autoritario sanchista, todos a tragar"

El nuevo acuerdo 'in extremis' entre PSOE y PNV para el decreto de los desahucios ha reabierto el debate sobre el proceder del Gobierno. Concretamente, los socialistas han acordado con el PNV ampliar el llamado 'escudo social' a propietarios de una única vivienda en alquiler, que les exime de la obligación de asumir la carga de ofrecer una alternativa habitacional a personas en situación de vulnerabilidad.

Según este acuerdo, a los propietarios de una sola vivienda en alquiler se les permitirá recuperar la posibilidad de arrendar, evitando así que sigan los meses de impagos por parte de los inquilinos. Esto contrasta con el decreto presentado en primer lugar, en el que se extendía esta condición a todo tipo de inquilinos en situación de vulnerabilidad.

Marhuenda critica al Gobierno por la normativa de desahucios

"La cuestión va a ser como siempre con este Gobierno, que son unos chapuceros y hacen mal las leyes", ha dicho Paco Marhuenda sobre este tema en Más de uno, donde ha añadido que "no saben de derecho": "Los funcionarios sí saben de derecho, pero ellos no".

Marhuenda cree que habrá situaciones en las que el propietario que tenga un inquilino en esta situación entre en "una especie de mundo kafkiano otra vez en el que intentará demostrar todo", mientras que la persona afectada "inquiokupa vulnerable" también recurrirá y "todo tardará muchísimo". "Con este Gobierno todo acaba igual siempre, porque las leyes se hacen de esta forma", ha señalado.

Además, afirma que las comunidades autónomas tendrán que aplicar su normativas si consideran que no se han invadido sus competencias. "Aquí pasa una cosa, como tiene este deje autoritario sanchista, dice 'la ley de vivienda es esta y todos a tragar'", concluye.