Nueva oleada de amenazas de bomba en los aeropuertos europeos: "Es una agresión híbrida"

Una nueva jornada de amenazas de bomba ha afectado este viernes a numerosos aeropuertos europeos. Se trata del tercer día en el que se registran estos avisos y, en consecuencia, se producen afectaciones en los vuelos programados.

En total, una veintena de vuelos, entre ellos tres que tenían como destino Madrid, han recibido amenazas de bomba, derivando en la activación de los protocolos de seguridad. Según las autoridades, las inspecciones realizadas no han detectado riesgos en los aviones afectados.

No obstante, tres de ellos sí se han visto perjudicados al verse modificadas sus rutas. Un vuelo de Ryanair entre Londres y Sofía aterrizó en Plovdiv (Bulgaria), un trayecto de WizzAir de Milán a Varsovia terminó en Viena, y un vuelo de la compañía Finnair entre Helsinki y Roma tuvo que ser escoltado por cazas de la Fuerza Aérea italiana.

Amenazas en Francia, Dinamarca y República Checa

Diversos vuelos entre destinos europeos se han vuelto a ver afectados este viernes. Así lo han señalado países como Francia, Dinamarca y República Checa, sin haberse llegado a observar riesgos serios.

El portavoz de la oficina del primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, ha confirmado que durante la jornada "se han registrado cuatro nuevas amenazas de bomba en aviones que sobrevolaban territorio francés", antes de agregar que las cuatro aeronaves "han aterrizado sin incidentes" en París.

"Los equipos de desactivación de explosivos están llevando a cabo inspecciones de seguridad. Se ha abierto una investigación para determinar el origen de estas alertas, que afectan a toda Europa", ha manifestado, al tiempo que ha elevado a más de 20 las alertas a nivel continental en las últimas horas, sin que por ahora haya más detalles al respecto.

Por su parte, la Policía de República Checa ha confirmado a través de redes sociales que durante la jornada "se han recibido de nuevo amenazas sobre la colocación de explosivos de fabricación artesanal en varios vuelos que despegaron o iban a aterrizar en el aeropuerto de Praga".

Albares cataloga de "agresión hibrida" los incidentes

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado esta mañana que, a la espera de la investigación, detrás de las amenazas de bomba falsas que están afectando a vuelos en toda Europa podría haber "un intento de agresión híbrida y de guerra de alguna forma psicológica".

Así lo ha indicado en una entrevista en TVE al ser preguntado por las amenazas de bomba falsas de los últimos días. Albares ha señalado que "tardaremos todavía un cierto tiempo en saber exactamente lo que ha ocurrido", aunque ha asegurado que, al final, "lo sabremos".

"Lo que sí es evidente es que no puede ser un azar que ocurran tantos hechos exactamente iguales con el mismo modus operandi en toda Europa", ha reflexionado, y ha añadido que desde su punto de vista "lo más normal es pensar que estamos ante un intento de agresión híbrida y de guerra de alguna forma psicológica".

"Estamos viendo muchos episodios de ese estilo en Europa en los últimos días, tanto en las plataformas digitales, como sabotajes en todo lo que toca cámaras frigoríficas de supermercados, ahora esta acción", ha añadido.

Ante esta situación, ha afirmado que "es evidente que hay actores en el mundo que actúan de esa manera para debilitar Europa, porque Europa es en estos momentos el gran bastión, la gran esperanza de un proyecto que es el proyecto político más exitoso de la historia hasta el momento".