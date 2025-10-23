Los Mossos investigan el suicidio de un menor en Lleida que había denunciado acoso escolar: "Le robaban e incluso amenazaban con navaja"

"Igual que hicimos con Sandra Peña, hoy hacemos pública la foto de Dani Quintana, un niño de 15 años de Almacelles (Lleida) que se quitó la vida recientemente tras sufrir acoso y violencia escolar". Asó comienza la publicación de la asociación Trencats, fundada por el padre de la alumna Kira López, cuyo suicidio su familia siempre ha atribuido al acoso escolar que sufría.

Los Mossosd'Esquadra investigan ahora el suicidio que se produjo el pasado mes de julio, después de que su familia denunciara que había sido víctima de acoso escolar en el instituto en el que estudiaba.

La policía catalana analiza el entorno del menor para determinar si sufrió hostigamiento por parte de sus compañeros y si ese sufrimiento pudo estar relacionado con su decisión de quitarse la vida.

La familia denuncia que el instituto "quitó importancia" al acoso

La asociación Trencats ha difundido el caso en redes sociales y ha hecho pública la identidad del joven: Dani Quintana, alumno del Institut Canigó de Almacelles.

En un mensaje en la red social X, Trencats denuncia que Dani "era aislado en el recreo, le robaban o destrozaban el material escolar e incluso le amenazaban con una navaja". Según la asociación, el centro educativo no apreció indicios de acoso y "fue quitándole importancia" a las quejas de la familia.

"Su madre, Marina, nos ha pedido hacerlo público para que la historia de su hijo no caiga en el olvido. Un niño ha muerto, y no permitiremos que negligencias como esta oculten una realidad que destroza vidas", señala la publicación.

Trencats critica también que la Inspección Educativa haya respaldado la actuación del centro, afirmando que "no hubo evidencias claras" de acoso escolar. "Decir que no hay evidencias es admitir que no se actuó", denuncia la asociación, que reclama a la administración catalana que "compruebe y garantice que los colegios activan todas las medidas de protección desde el primer aviso".

Educación defiende la actuación del centro

Por su parte, el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña ha asegurado que el instituto activó "desde el primer momento todos los protocolos ante cualquier tipo de violencia en el ámbito educativo".

Según las mismas fuentes, de la aplicación de ese protocolo se desprende que no existió acoso escolar, aunque se han puesto en marcha recursos preventivos y un acompañamiento emocional tanto para la comunidad educativa como para las familias. Educación afirma además que ha estado "informada y realizando seguimiento de todas las actuaciones emprendidas por el centro".

Trencats advierte de que estos episodios "no son cifras, son vidas", y reclama que las instituciones asuman su responsabilidad para evitar que más familias sufran situaciones similares. "Solo cuando los casos se hacen públicos, las consejerías se ven obligadas a reaccionar", lamentan.