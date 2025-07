Las monjas de Belorado comparecen ante el juez defendiendo que el convento "es suyo" y confiando en "el juicio de Dios"

Las excomulgadas clarisas del convento de Belorado, en Burgos, han comparecido este lunes en el juzgado tras la denuncia interpuesta por el Arzobispado de Burgos, que reclama la devolución del convento y el desalojo de las religiosas que lo ocupan desde que se declararan cismáticas. Las monjas han hecho declaraciones a su llegada, mostrándose tranquilas, desafiantes y confiadas en lo que han definido como "la justicia de Dios".

La denuncia del arzobispo

Fue en mayo cuando las clarisas de Belorado y Orduña anunciaron su salida de la Iglesia católica oficial, a la que denominan "Iglesia conciliar", y su adhesión al falso obispo excomulgado Pablo de Rojas, fundador de la Pía Unión Sancti Pauli Apostoli. A raíz de ello, el Arzobispado, dirigido por Mario Iceta, solicitó judicialmente la restitución del monasterio, al entender que las religiosas ya no pertenecen canónicamente a la orden ni tienen derecho a utilizar los bienes de esta.

"Es nuestro monasterio"

A la entrada del juzgado, Sor Paloma, una de las portavoces del grupo, ha denunciado que la situación es "alucinante" y ha acusado directamente al arzobispo: "Que un arzobispo de la Iglesia conciliar haya llegado hasta este punto… si no viene, es un cobarde", ha afirmado. Según ella, Iceta actúa "movido por su propia ambición para quedarse con nuestros monasterios".

Las religiosas aseguran que el convento de Belorado no pertenece a la Iglesia católica institucional. "Es nuestro monasterio. No pertenece a nadie. Somos una entidad jurídica, no monjas aisladas", ha dicho Sor Paloma, insistiendo en que no pueden ser tratadas como ocupas ni desahuciadas sin más.

"Nosotras nos sometemos al juicio de aquí, de la tierra, pero vivimos del juicio de Dios, con la santa libertad de los hijos de Dios", ha afirmado con solemnidad. "Somos católicas. Él no lo es. Él es de la Iglesia conciliar. Una cosa que se han inventado, una farsa".

Preguntadas por si podrían aceptar un acuerdo con la jerarquía eclesiástica, las monjas han sido tajantes: "Un acuerdo es imposible. Si hubiéramos llegado a un acuerdo, no estaríamos aquí hoy". Y a pesar de atavesar este proceso judicial, las religiosas se han mostrado serenas: "Pensábamos que esto iba a ser un momento angustioso, pero estamos bastante tranquilas. No vamos a decir que es el mejor día, pero vamos", ha asegurado una de ellas.

"Seguimos siendo católicas"

Las clarisas también han reivindicado su identidad católica, pese a haber sido excomulgadas: "Nos hemos separado de la Iglesia conciliar, no de la Iglesia católica. Seguimos siendo católicas, clarisas, hermanas pobres".

En el caso de que la jueza ordene el desahucio, aseguran que lo afrontarán como comunidad: "El capítulo decidirá. Nos juntaremos, discerniremos la voluntad de Dios y veremos qué es lo mejor. Vivimos la providencia de Dios al día".

Las religiosas ofrecerán una rueda de prensa tras la vista oral para valorar lo ocurrido en el juzgado.