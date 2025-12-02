Los mensajes que el padre de una de las menores de Jaén vio en su móvil: uno para avisar del suicidio y otro a su novio

La investigación sobre la muerte de dos adolescentes este fin de semana en Jaén sigue su curso y seguimos conociendo algunos detalles de los hechos y valoraciones del entorno de las menores.

En las últimas horas ha sido el padre de una de ellas el que, en declaraciones a Canal Sur, ha descartado que se tratara de un suicidio y ha señalado a la posibilidad de que fuera "el homicidio perfecto", y ha desvelado una serie de mensajes que encontró en el móvil de su hija la misma noche de los hechos.

Según ha explicado Alexander, padre de la menor de 16 años, en el teléfono de su hija hay un mensaje de la otra joven a las 21:41 horas diciéndole que se iba a quitar la vida, y otro tan solo cuatro minutos más tarde (21:45) de su propia hija al que era su novio para poner fin a su relación.

"Mi hija no tenía problemas de autoestima", ha explicado Alexander a Canal Sur, a la vez que ha asegurado que para ese mismo fin de semana ella tenía planes con sus amigos y su pareja.

Ha descartado, además, la teoría del bullying afirmando que su hija era una "niña feliz" y que no sufría ni depresión ni este tipo de acoso en el colegio donde cursaba un ciclo de peluquería y estética.

Alexander también ha pedido que se mejore la iluminación del parque donde fueron encontradas las jóvenes, ya que la policía llegó a pasar por la zona sin percatarse de lo que estaba ocurriendo. Fueron los propios padres de las jóvenes los que las encontraron siguiendo el rastro de sus móviles.

El suceso ha sorprendido a todo el entorno de las jóvenes y según publican este jueves medios locales la frase más repetida en el instituto donde cursaba una de ellas es que "algo raro hay". "No cuadra, era una niña muy alegre y se la veía feliz", explica a El Correo de Andalucía una de sus profesoras.

Las autoridades apuntan a que la autopsia fue concluyente y solo manejan la hipótesis del suicidio, ya que los cadáveres fueron encontrados sin signos de violencia y "dados de la mano". La tesis principal, según apuntan, es que una de ellas convenciera a la otra de suicidarse juntas, aunque esto genera dudas entre los familiares y el entorno de las jóvenes.