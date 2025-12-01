La madre de una de las jóvenes fallecidas en Jaén se pronuncia: "Hasta un tonto lo puede ver. Estaba manipulado el teléfono"

El suicidio de las dos adolescentes en Jaén, que fueron encontradas de madrugada el fin de semana en el Parque de la Concordia sin signos de violencia externa, sigue conmocionando a la ciudad y a la sociedad española. El caso está bajo secreto de sumario, mientras que la Brigada Judicial de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.

La madre de Sharit, en declaraciones a los medios de comunicación, ha asegurado que "el teléfono estaba manipulado, hasta un tonto lo puede ver". En evidente estado de shock, ha negado que su hija estuviera pasando por un mal momento en el colegio o que tuviera algún problema personal.

Le mandó un mensaje a su novio diciéndole que cortaba con él

Supuestamente, Rosmed le mandó un mensaje a Sharit a las 21:41 horas en el que le decía que la quería mucho, "eres mi amiga, mi hermana". Si bien, en palabras de la madre, es "un mensaje muy preparado". Además, tampoco le cuadra que si su hija tenía que estar en casa a las 22:00 horas, estuviera con su amiga "ahí sentada" mientras la otra le mandaba "una nota de despedida".

Por eso cree que su hija lo recibió cuando estaba volviendo a casa y se dio la vuelta. Para más inri, a las 21:46 horas, Sharit le mandó un mensaje a su novio diciéndole que cortaba con él, "que no era culpa de ninguno de los dos, pero que la relación tenía que acabar". Si bien, según la madre, ella estaba muy enamorada, no habían discutido "ni nada" previamente y tenían planes y un viaje futuro.

Así las cosas, y tras aseverar que su hija "para nada" tenía problemas en el colegio, ha señalado que "aquí hay algo que no... No quiero especular, pero hasta un tonto lo puede ver". Cuando encontraron los cuerpos, tenían los teléfonos en los bolsillos "como si nada", ha detallado. "Es muy raro", ha sentenciado.

Quieren montar el suicidio perfecto, cuando es el homicidio perfecto

El padre de la joven también ha hablado en Canal Sur, donde ha denunciado que "quieren montar el suicidio perfecto, cuando es el homicidio perfecto". Ha descartado la hipótesis del bullying, porque su hija era "una niña feliz" y "no tenía problemas de autoestima". Por eso, ha pedido que la investigación llegue "a la verdad" porque hay "incoherencias".

Durante los tres minutos de silencio que se han guardado frente al Ayuntamiento de Jaén, el hermano mayor de Sharit ha portado una pancarta con la foto de la joven y una petición de justicia y seguridad en el parque donde fueron encontradas. "No se toman medidas de vigilancia", ha manifestado una amiga de la familia.

Por su parte, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha publicado un comunicado. El instituto en el que estudió una de las dos, IES El Valle, abrió un expediente el curso pasado por un protocolo de autolesiones y "adoptó las medidas correspondientes".

Además, los amigos de Rosmed, en declaraciones a El País, señalaron que "no se había recuperado" de este acoso escolar. Supuestamente, Sharit también había sufrido bullying, pero sus progenitores han reiterado que actualmente era una niña feliz y sin ningún tipo de problema.