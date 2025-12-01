Todo lo que se sabe sobre el trágico caso de las dos adolescentes encontradas sin vida en Jaén: pudieron haber sufrido bullying

Este fin de semana una trágica noticia sacudía Jaén y a la sociedad española: dos chicas adolescentes de 15 y 16 años eran encontradas muertas de madrugada en el Parque de la Concordia, sin signos de violencia externa. La autoridad judicial ha decretado secreto de sumario y la Brigada Judicial de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación del caso.

Los cuerpos de las jóvenes han sido velados en un tanatorio de la localidad, al que han acudido familiares, amigos y compañeros de las jóvenes, quienes han declarado que habían sido víctimas de bullying, según ha informado El País y en testimonios recogidos por la agencia EFE. Cuando se encontraron los cuerpos, la Policía solamente dijo que la muerte habría sido por suicidio, sin más detalles, ya que la investigación continúa abierta.

"Rosmed sufrió bullying en su anterior instituto y es algo de lo que había recuperado", contó al citado medio uno de los amigos de la adolescente de 15 años. Por la misma situación de acoso habría pasado Sharif, la otra joven de 16 años, según ha relatado el mismo joven, mientras que el resto de amigos allí presentes confirmaban sus palabras. Las dos chicas habían nacido en España y su familia era colombiana.

Los cuerpos los encontró el padre de una de ellas

Sin embargo, la Consejería de Educación ha señalado que no había ninguna denuncia por acoso en ninguno de los dos centros y ha pedido "prudencia", porque el caso se encuentra bajo secreto de sumario. El IES San Juan Bosco, el instituto donde estudiaban, ha emitido un comunicado en el que expresa su dolor "por la terrible pérdida de las alumnas de nuestro centro".

Los cuerpos de las jóvenes fueron encontrados por el padre de Rosmed, según ha publicado el diario El Mundo. Su hija tenía que estar en casa a las 22:00 horas, pero no les avisó de que se iba a retrasar. Como pasaba el tiempo y no daba señales, salió a buscarla. La ubicación del móvil las situaba en el parque, al lado de la biblioteca. Al legar vio que en la rosaleda estaban los cuerpos de ambas. Aunque les practicó la RCP mientras llegaban los servicios sanitarios, ya era demasiado tarde.

Según el mismo medio, los amigos y compañeros han asegurado que "algo no cuadra" y que hay "algo raro" en el caso. Todos se han mostrado incrédulos ante lo ocurrido y han relatado al citado medio que las dos tenían "un montón de sueños y planes" para el futuro, por ejemplo el cumpleaños de una amiga a la que ya le habían comprado su regalo.

Descartan el acoso escolar como causa de lo ocurrido

También les "choca" que si estaban juntas, se mandaran mensajes de despedida. La madre de Rosmed, además, ha descartado que la causa haya sido el bullying porque los episodios de acoso escolar hacia su hija ya habían terminado y "ahora estaba bien". Además, según el padre de la menor de 16 años, "quieren montar el suicidio perfecto, cuando es el homicidio perfecto", ha dicho en declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press.

Una de las hipótesis con las que trabajan los investigadores, según han indicado fuentes conocedoras de la tragedia al medio El Español, es que una de ellas habría arrastrado a la otra al suicidio, ya que tenía "episodios anteriores de autólisis". Al parecer, una de ellas le habría dicho a la otra en la tarde del viernes que iba a quitarse la vida. Supuestamente, su idea era colgarse de una rama de un árbol.

El Ayuntamiento de Jaén se ha pronunciado tras la tragedia y ha decretado tres días de luto oficial y un minuto de silencio que se celebrará este lunes a las 12:00 horas frente al Consistorio. La Universidad de Jaén, por su parte, también se ha sumado al duelo y ha decretado un día de luto oficial.