Hallan muertas a dos chicas adolescentes en un parque de Jaén

La Policía Nacional ha confirmado este sábado la muerte de dos chicas de 15 y 16 años la pasada madrugada halladas en un parque de Jaén, según fuentes cercanas a la investigación, que apuntan a muerte por suicidio.

Las fuentes de la investigación han señalado que en una primera inspección ocular no se aprecian signos de violencia externa y aunque la investigación está abierta las mismas fuentes descartan en este momento la participación de terceras personas.

El hallazgo de los dos cuerpos sin vida de las dos adolescentes tuvo lugar la pasada madrugada en el Parque de la Concordia, situado en pleno centro de la capital jiennense.

Decretado el secreto de sumario

La autoridad judicial ha decretado secreto de sumario de este caso que ha conmocionado a la capital jiennense.

La Brigada Judicial de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación del caso de estas menores, de las que no han trascendido más datos.

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha declarado a EFE que la Policía Nacional está investigando las circunstancias de la muerte de las dos menores y ha confirmado que la primera inspección ocular no indica signos de violencia externa.

Se descartaría la participación directa de terceras personas

Por esta razón en este momento se descartaría la participación directa de terceras personas aunque la investigación se mantiene abierta.

Manuel Fernández ha pedido que se mantenga el máximo respeto para las menores fallecidas y a sus familias, "a quienes queremos trasladar nuestro dolor en unos momentos extraordinariamente duros".