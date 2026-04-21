Las mejores ciudades del mundo para recorrer a pie, según un popular ranking: suben Madrid y Sevilla, bajan Barcelona y Toledo

Este martes se ha conocido la clasificación de las Cien Mejores Ciudades del mundo para recorrer a pie, que elabora la plataforma turística GuruWalk, especializada en paseos a pie con guías locales en más de 800 destinos.

Se trata de la tercera edición de esta lista, en la que Madrid escala de manera significativa, solo por detrás de Roma y por delante de Budapest, Praga y Lisboa, y se consolida como "destino urbano gracias a la accesibilidad de su centro histórico, su oferta cultural y gastronómica" y la calidad de las experiencias guiadas disponibles.

Roma lidera la clasificación por tercer año consecutivo, mientras que Madrid logra la plata al escalar una posición, al igual que Sevilla, que también sube respecto a ediciones anteriores y Santiago de Compostela, que escala diez puestos. Por el contrario, Barcelona pierde tres puestos y Toledo pierde una.

Con ello, España vuelve a liderar, con cinco ciudades entre las 25 "más caminables del mundo" y un total de 19 entre el Top 100 mundial. Entre ellas, la mayor escalada corresponde a Coruña, que sube 40 posiciones, seguida de Oviedo (+15), Santiago de Compostela (+9) y Granada (+7).

Como nuevas entradas figuran Valladolid que debuta en el puesto 71 y Gijón que regresa en el puesto 87 tras haberse caído del grupo de las cien mejores del año pasado.

El ranking de las mejores ciudades del mundo para recorrer a pie

Roma (1).

Madrid (2).

Budapest (3).

Praga (4).

Lisboa (5).

Ámsterdam (6).

Oporto (7).

Barcelona (8).

Londres (9).

Berlín (10).

París (11).

Sevilla (12).

Málaga (26).

Granada (27).

Valencia (31).

A Coruña (46).

Oviedo (58).

Cádiz (59).

Zaragoza (66).

Valladolid (71).

San Sebastián (74).

Pamplona (79).

Bilbao (83).

Gijón (87).

Salamanca (89).

Santander (95).

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Para elaborar la clasificación, se ha analizado "el comportamiento real de sus viajeros" durante los últimos doce meses (abril 2025 – abril 2026). De las más de 800 ciudades donde la plataforma opera, se seleccionaron las 120 más elegidas por los viajeros como base del análisis, procesando más de 467.000 reseñas verificadas procedentes de 3.617 tours distintos, sobre cuántas personas eligieron recorrer cada ciudad a pie y cómo valoraron la experiencia.

La puntuación final combina ambas variables — volumen de viajeros (65%) y satisfacción (35%) — partiendo de la premisa de que "la mejor señal de que una ciudad merece ser descubierta caminando es que miles de personas ya lo estén haciendo", concluye la plataforma.