El ranking de ciudades españolas con parejas más infieles

Ashley Madison es la aplicación de citas para casados número uno en el mundo que cuenta con más de 80 millones de usuarios. Lanzada en 2001 fue creada a partir de dos nombres populares en Estados Unidos 'Ashley' y 'Madison' con el esloganLife is short. Have an affair (La vida es corta. Ten una aventura).

Su principal objetivo es permitir a hombres y mujeres casados, o parejas, conocer a otras personas de forma discreta. Tras su éxito a nivel global, aterrizó en España en 2011. Ahora la aplicación ha vuelto a publicar el ranking con las ciudades españolas donde más cuernos se ponen. A pesar de que Córdoba encabeza la lista, las urbes catalanas ocupan numerosos puestos.

El directivo de Ashley Madison, Christoph Kraemer, reflexiona sobre las claves de la monogamia y las razones por las que las personas casadas quieren vivir "nuevas experiencias". Sostiene que esta búsqueda de relaciones "más allá de la monogamia" no es una tendencia pasajera sino una realidad arraigada ya en múltiples contextos urbanos. Además, asegura que la diversidad de ciudades en el ranking tan sólo evidencia que existe "una necesidad humana de conexión y exploración emocional" lo que evidencia que "la monogamia tradicional está siendo redefinida en la sociedad contemporánea".

Kraemer profundiza en el estudio y considera que "está claro" que el movimiento no monógamo en España está "arrasando". Además, en su opinión los españoles "y en particular los catalanes" buscan más de lo que ofrecen las relaciones tradicionales. Cataluña se sube al podio como la comunidad autónoma con más relaciones polígamas.

¿Quién son más infieles?

No sólo surge la duda de cuáles son las ciudades más infieles del estado, sino también quiénes lo son más si los hombres o las mujeres. Los datos no llevan a equívoco, el 42% de las mujeres ha sufrido una infidelidad frente al 35% de los hombres. Entre las razones que motivan al engaño en el 21,7% de los casos se busca escapar de la rutina, en el 18,6% encontrar nuevas experiencias y en el 17,3% simplemente mantener un encuentro sexual.

Lista completa de las ciudades más infieles