Estas son las ciudades con los residentes más amables de España: el ranking completo

España, especialmente por su gente, se caracteriza por ser un país abierto, amable y divertido. Según un estudio realizado en 2024 por la compañía de pagos fronterizos Remitly, nuestro país ocupa el puesto número 11 del mundo, superando a naciones como Italia, Reino Unido o Portugal.

En cuanto a ciudades, la amabilidad de las personas puede variar según donde nos encontremos. El nuevo estudio de Remitly se basa en el modelo de los Cinco Grandes (o Big Five), considerado uno de los marcos más sólidos y ampliamente aceptados en la psicología científica para describir y medir la personalidad humana. Las dimensiones concretas son la apertura a la experiencia, responsabilidad o conciencia, extroversión, amabilidad y neuroticismo, por lo que resulta útil para analizar comportamientos y tendencias sociales.

Para sorpresa de muchos, Bilbao encabeza el ranking con una puntuación de 72,53 sobre 100. En base a las respuestas recopiladas, en la ciudad es común interactuar con respeto, moverse en un entorno en el que es fácil sentirse a gusto y aceptar a las personas tal y como son. Además, es el lugar donde mayor proporción de personas rechaza la idea de insultar a otros: el 87 % afirma no identificarse con ese tipo de conducta.

Por detrás de la capital de Vizcaya se encuentra Zaragoza, con 72,34 puntos, caracterizada por sus relaciones tranquilas, poco desconfiadas y con poco ego. El tercer puesto lo comparten Valladolid y Málaga, alcanzando una puntuación de 72,30 puntos.

Un país generalmente amable

Alicante ocupa el último puesto del ranking, aunque hay que matizar que apenas la separan 2 puntos del líder. El motivo se reduce principalmente en que las respuestas sobre cómo reacciona la gente cuando alguien les trata mal están más divididas que en otras ciudades, mostrando una puntuación más baja en razones como la desconfianza o la empatía.

La leve diferencia de calificación entre las metrópolis encuestadas muestra cómo, en general, es habitual encontrar gente amable en cualquier parte de España. Este es el ranking de las ciudades más amables de España:

• Bilbao: 72,53

• Zaragoza: 72,34

• Valladolid: 72,30

• Málaga: 72,30

• Palma: 72,26

• Sevilla: 72,21

• Vigo: 72,16

• Murcia: 72,06

• Gijón: 71,99

• Madrid: 71,92

• Valencia: 71,31

• Córdoba: 71,26

• Las Palmas de Gran Canaria: 71,24

• Barcelona: 70,89

• Alicante: 70,78