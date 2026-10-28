Los médicos de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana se suman a la huelga: qué piden y hasta cuándo duran los paros

Médicos y personal facultativo sanitario de la Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña se suman a la huelga este miércoles para pedir a sus respectivos gobiernos autonómicos mejoras laborales, con unos paros que ya comenzaron en Canarias el pasado 16 de octubre y se extenderán a Castilla-La Mancha y Andalucía en noviembre.

Estos paros autonómicos se han convocado al margen de la huelga general indefinida en toda España que anunciaron los sindicatos médicos CESM, SMA y SME, y que quedó aplazada al decaer el proyecto de Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad y no existir, hasta la formación de un nuevo Ejecutivo, un interlocutor con capacidad para negociar.

No obstante, está prevista una manifestación unitaria en Madrid para el 21 de noviembre, con un recorrido del Ministerio de Sanidad al Congreso de los Diputados.

Hasta cuándo dura la huelga de médicos en Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana

En la capital de España, el Comité de Huelga de Médicos y Facultativos de la Comunidad de Madrid -integrado por sindicatos como la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), entre otros- se han convocado cuatro bloques de huelgas:

Desde las 08:00 del 28 de octubre hasta las 08:00 del 31 de octubre.

Del 4 al 7 de noviembre.

Del 18 al 21 de noviembre.

Del 9 al 12 de diciembre.

En Cataluña, el sindicato Metges de Catalunya inicia una huelga indefinida con una manifestación en la Diagonal, mientras que en la Comunidad Valenciana, el sindicato médico Avanza, que forma parte de la Unión Médica y Facultativa (UMYF), también ha mantenido la convocatoria de huelga autonómica indefinida.