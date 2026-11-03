Jupol confirma el desalojo de la acampada de Sol sin incidentes: "Fue bastante rápido y ahora ya está todo más o menos restablecido"

Más de un mes después, la acampada en la Puerta del Sol ha sido disuelta. Esta madrugada, la Policía Nacional y la Municipal se ha encargado de desalojar a las personas que aún permanecían en la plaza, así como se han efectuado las labores de limpieza pertinentes.

Sol ha recuperado la normalidad, con turistas y madrileños paseando de nuevo por el centro de la plaza tras 38 días de acampada por la vivienda. Tan solo restaban 300 personas que permanecían en protesta en la mítica plaza madrileña.

Según ha informado la Policía Nacional, el desalojo se ha producido "sin disturbios ni episodios de violencia y que, en el transcurso de la actuación, "se han practicado dos detenciones por desobediencia y resistencia".

En declaraciones para Manu Sánchez en las Noticias de la Mañana de Antena 3, el delegado de UIP de Jupol, Hugo del Prado, ha explicado la normalidad con la que se ha procedido al desalojo.

Un desalojo sin incidentes

La intervención policial esta madrugada para la disolución de la acampada se ha producido sin ningún incidente. Así lo ha informado Hugo del prado, delegado de Jupol, para Antena 3. "Hace ya unos días que suponíamos se iba a hacer por ciertas informaciones y un poco antes de las tres de la mañana se produjo el desalojo. Fue bastante rápido, algo menos de 400 personas estaban en ese momento pernoctando en la acampada, la inmensa mayoría gente sin hogar, y sin novedad. Fue bastante rápido y ahora ya está todo más o menos restablecido", ha destacado.

No obstante, del Prado ha asegurado que durante el desalojo se ha procedido a la detención de tres personas por desobediencia y resistencia. La operación se ha producido días después de la entrada de la nueva delegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad Núñez, en sustitución de Francisco Martín.

La previsión de desalojo

Por otro lado, Jupol ha aclarado que ya existía la idea de desalojar próximamente la acampada. "A nosotros nos constaba ya hace unos días que posiblemente hubiera el desalojo de Sol y nos constaba que había una previsión de levantar la acampada de Sol", ha indicado.

Respecto a la operación, el delegado ha explicado cuál ha sido la manera de disolver la acampada y despejar la zona. "Se les ha dio sacando por las calles aledañas. A unos dirección hacia Tirso de Molina, otros han tirado dirección hacia Gran Vía... Se les ha sacado por grupitos en distintas direcciones y nada, sin ningún tipo de novedad. La gente una vez que se vio fuera de la acampada se fue a otros lugares de la ciudad y sin ningún problema", ha concluido.

Los acampados denuncian agresiones

A pesar de las declaraciones de Jupol, algunos acampados han denunciado haber sido desalojados con una "intervención policial violenta" en la que se ha utilizado gas pimienta y han recibido golpes, además de perder sus enseres y pertenencias.

En este sentido, han exigido responsabilidades a la delegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad, por la actuación policial y han pedido que los agentes de la Policía Nacional que participaron en las acciones sean identificados y expedientados.

No obstante, tal y como ha aclarado Trinidad, la actuación se ha producido de manera coordinada entre la Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid, así como servicios participantes, a la vez que ha agradecido la profesionalidad de quienes han intervenido en una actuación que se ha completado "sin alteraciones del orden público".