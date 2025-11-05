Juan Carlos I habla de la relación con su hijo y señala a la reina Letizia: "No contribuyó a la cohesión"

La publicación en Francia del libro de memorias del rey Juan Carlos I ha provocado un terremoto en la Casa del Rey por las intimidades que el emérito cuenta sobre su familia y cómo se han ido enfriando y distanciando las relaciones con ellos desde su abdicación y posterior exilio a Abu Dhabi.

"Sabía que había cometido errores a nivel personal, que me excluyeran públicamente como rey de esta manera era comprensible. Pero fue un golpe doloroso para mí como padre. Me sentí solo", asegura Juan Carlos I en su libro.

En sus memorias el rey emérito pone de manifiesto, además, su mala relación con la reina Letizia, un rumor que ha sobrevolado la Casa Real española desde que los actuales reyes anunciaran su compromiso en 2003.

"La llegada de Letizia a nuestra familia no contribuyó a la cohesión de nuestras relaciones familiares", dice Juan Carlos I en su libro a la vez que asegura que le repitió "una y otra vez" que la puerta de su despacho siempre estaba abierta para que fuera a hablar con él cuando quisiera.

"Nunca vino. Nuestras discrepancias personales no se reflejaban en nuestras acciones institucionales. Hice todo lo posible por superar nuestras diferencias porque el éxito de la pareja principesca era una garantía para el futuro de la Corona", cuenta Juan Carlos I en su libro.

Sobre estas manifestaciones del rey emérito se ha hablado este miércoles en el programa de Antena 3 Y Ahora Sonsoles, donde varios periodistas expertos en la Casa Real han arrojado luz sobre el tema.

La periodista Carmen Duerto asegura que "este libro deja muy claro el malestar del rey Juan Carlos ante la decisión de Felipe VI por la elección de su mujer" y dice que "no le gustó desde el minuto uno".

Por otra parte, el periodista Iñako Díaz-Guerra considera que "si la reina Letizia es la responsable del apartamiento de la imagen pública del rey Juan Carlos, ha hecho por el mantenimiento de la monarquía mucho más que él" en unos momentos en los que el emérito "era un lastre".

Dolido con su hijo

Juan Carlos I también habla de cómo ha cambiado y se ha enfriado la relación con su hijo, el rey Felipe VI, desde que se marchó a vivir a Abu Dhabi. En sus memorias cuenta que le dijo que no olvidara que heredaba "un sistema político que yo forjé" y le reprocha que le excluyera.

"Soy el único español que no recibe pensión tras casi cuarenta años de servicio y al que, en vida, se le impide dejar nada a su hijo y descendientes", asegura en su libro.

Juan Carlos I desvela, además, una conversación privada con Felipe VI en la que le criticó que llegara a España en avión privado y le pidió que no volviera para el Campeonato Mundial de Vela, algo que él acató. "Me pregunté dónde había su ternura, su compasión. Ya no reconocía al joven sonriente y amable de antes. El peso de la Corona lo había transformado", explica.